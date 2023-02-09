Под челябинской «Рублевкой» построят крупнейший мусорный полигон

Полигоны по переработке мусора появятся к 2026 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области построят крупнейший полигон для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), через который за год будет проходить по 168 тыс тонн мусора. Как сообщила пресс-служба минэкологии региона, объект разместят в Сосновском районе, прозванный за близость к столице региона челябинской «Рублевкой».

«К 2026 году в Челябинской области появится высокотехнологичный полигон для захоронения коммунальных отходов мощностью 168 тыс. тонн ТКО за год. Местом для строительства полигона и участка компостирования определена территория в Сосновском районе на расстоянии около 40 км от Челябинска», — уточнили в минэкологии.

Из органической части создадут компост. Мощность этого участка составит 58 тонн переработки в год. Эффективность по утилизации ТКО составит более 50%.

Другой участок переработки мусора к 2026 году появится в промышленной части Челябинска. Мощность площадки составит 115 тыс. тонн.

Оба участка передадут в аренду концессионеру, компании «Рокада». Поддержку ему окажет Российский экологический оператор («РЭО»). С ним у правительства региона действует подписанное соглашение. По итогам 2022 года Челябинская область в номинации «Регионы России» вошла в топ-10 участников конкурса «Зеленая премия», организованного «РЭО».