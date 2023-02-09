09 февраля 2023

Под челябинской «Рублевкой» построят крупнейший мусорный полигон

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мусор, тбо, отходы, хлам, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
Полигоны по переработке мусора появятся к 2026 году Фото:

В Челябинской области построят крупнейший полигон для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), через который за год будет проходить по 168 тыс тонн мусора. Как сообщила пресс-служба минэкологии региона, объект разместят в Сосновском районе, прозванный за близость к столице региона челябинской «Рублевкой».

«К 2026 году в Челябинской области появится высокотехнологичный полигон для захоронения коммунальных отходов мощностью 168 тыс. тонн ТКО за год. Местом для строительства полигона и участка компостирования определена территория в Сосновском районе на расстоянии около 40 км от Челябинска», — уточнили в минэкологии.

Из органической части создадут компост. Мощность этого участка составит 58 тонн переработки в год. Эффективность по утилизации ТКО составит более 50%.

Другой участок переработки мусора к 2026 году появится в промышленной части Челябинска. Мощность площадки составит 115 тыс. тонн.

Оба участка передадут в аренду концессионеру, компании «Рокада». Поддержку ему окажет Российский экологический оператор («РЭО»). С ним у правительства региона действует подписанное соглашение. По итогам 2022 года Челябинская область в номинации «Регионы России» вошла в топ-10 участников конкурса «Зеленая премия», организованного «РЭО».

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В Челябинской области построят крупнейший полигон для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), через который за год будет проходить по 168 тыс тонн мусора. Как сообщила пресс-служба минэкологии региона, объект разместят в Сосновском районе, прозванный за близость к столице региона челябинской «Рублевкой». «К 2026 году в Челябинской области появится высокотехнологичный полигон для захоронения коммунальных отходов мощностью 168 тыс. тонн ТКО за год. Местом для строительства полигона и участка компостирования определена территория в Сосновском районе на расстоянии около 40 км от Челябинска», — уточнили в минэкологии. Из органической части создадут компост. Мощность этого участка составит 58 тонн переработки в год. Эффективность по утилизации ТКО составит более 50%. Другой участок переработки мусора к 2026 году появится в промышленной части Челябинска. Мощность площадки составит 115 тыс. тонн. Оба участка передадут в аренду концессионеру, компании «Рокада». Поддержку ему окажет Российский экологический оператор («РЭО»). С ним у правительства региона действует подписанное соглашение. По итогам 2022 года Челябинская область в номинации «Регионы России» вошла в топ-10 участников конкурса «Зеленая премия», организованного «РЭО».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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