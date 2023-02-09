Челябинские онкобольные не могут получить лекарства

10 февраля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Лекарства не выдают третью неделю, рассказали жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске онкобольные пожаловались, что в одном из онкологических отделений пациенты не могут получить необходимые лекарства. Об этом жители рассказали в социальных сетях. «В отделении онкологии на улице Горького, 18 нехватка лекарств. Уже третью неделю не выдают назначенные лекарства. Причина неизвестна. Схемы лечения нарушаются из-за отсутствия лекарств. Промедление в лечении онкологии может стоить жизни!» — рассказал Алексей К. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU попросило комментарий у минздрава региона. Там обещали дать ответ позже.

В Челябинске онкобольные пожаловались, что в одном из онкологических отделений пациенты не могут получить необходимые лекарства. Об этом жители рассказали в социальных сетях. «В отделении онкологии на улице Горького, 18 нехватка лекарств. Уже третью неделю не выдают назначенные лекарства. Причина неизвестна. Схемы лечения нарушаются из-за отсутствия лекарств. Промедление в лечении онкологии может стоить жизни!» — рассказал Алексей К. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU попросило комментарий у минздрава региона. Там обещали дать ответ позже.