Президент Венгрии заявила о деградации Евросоюза на фоне зависимости от РФ

12 февраля 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Президент Венгрии видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз ослаб на фоне зависимости от России. Несмотря на это Будапешт не видит себя в дальнейшем вне ЕС. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак. «Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии <…> Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия», — сказала Новак в интервью изданию Portfolio. При этом она отметила, что видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза. Она отметила, что в ЕС должны знать о том, как будут развиваться «наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе». По ее словам, Европа должна добиться независимости, чтобы стать экономически сильным, безопасным, самообороняющимся, мирным регионом, коим сегодня, по ее мнению, не является. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что политика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисные времена вызывает «культурный шок» у венгров. В венгерском МИД считают, что Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа.

Евросоюз ослаб на фоне зависимости от России. Несмотря на это Будапешт не видит себя в дальнейшем вне ЕС. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак. «Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии <…> Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия», — сказала Новак в интервью изданию Portfolio. При этом она отметила, что видит страну в ЕС, несмотря на ослабление союза. Она отметила, что в ЕС должны знать о том, как будут развиваться «наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе». По ее словам, Европа должна добиться независимости, чтобы стать экономически сильным, безопасным, самообороняющимся, мирным регионом, коим сегодня, по ее мнению, не является. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что политика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисные времена вызывает «культурный шок» у венгров. В венгерском МИД считают, что Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа.