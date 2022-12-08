08 декабря 2022

Венгрия приготовилась к шантажу и нападениям со стороны ЕС

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, вечерний город, будапешт, венгрия, королевский дворец
Будапешт готовится к политическим нападкам ЕС в следующем году Фото:

Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — цитирует заявление Сийярто РИА Новости.

Позиция Будапешта неоднократно приводила к расколу в ЕС. В частности, Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. В октябре Будапешту удалось добиться освобождения от введения потолка цен на газ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Брюссель может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву.

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Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — цитирует заявление Сийярто РИА Новости. Позиция Будапешта неоднократно приводила к расколу в ЕС. В частности, Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. В октябре Будапешту удалось добиться освобождения от введения потолка цен на газ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Брюссель может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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