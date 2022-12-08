Венгрия приготовилась к шантажу и нападениям со стороны ЕС

09 декабря 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Будапешт готовится к политическим нападкам ЕС в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — цитирует заявление Сийярто РИА Новости. Позиция Будапешта неоднократно приводила к расколу в ЕС. В частности, Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. В октябре Будапешту удалось добиться освобождения от введения потолка цен на газ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Брюссель может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву.

Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — цитирует заявление Сийярто РИА Новости. Позиция Будапешта неоднократно приводила к расколу в ЕС. В частности, Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. В октябре Будапешту удалось добиться освобождения от введения потолка цен на газ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Брюссель может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву.