Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — цитирует заявление Сийярто РИА Новости.
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Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… <…> Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — цитирует заявление Сийярто РИА Новости. Позиция Будапешта неоднократно приводила к расколу в ЕС. В частности, Венгрия выступила против девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. В октябре Будапешту удалось добиться освобождения от введения потолка цен на газ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Брюссель может оказаться в долговой яме, если продолжит оказывать поддержку Киеву.