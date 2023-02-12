Пермская колония, за отказ возвращать коммерческой фирме инструмент, заплатит 3 млн рублей

ИК-29 пользовалась инструментом и оборудованием, которое ей предоставила коммерческая организация (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская ИК №29 стала ответчиком в суде по делу о неосновательном обогащении. Денежные средства в сумме свыше 3 млн рублей с исправительного учреждения взыскала компания «Промойл ТК». В материалах на сайте арбитражного суда Пермского края, где рассматривалось дело, указано, что коммерческая организация предоставила колонии в безвозмездное пользование различное оборудование и инструмент. Спустя некоторое время «Промойл ТК» потребовало вернуть имущество, однако ИК-29 отказалась это сделать.

«Учреждение (ИК-29) имущество возвращать отказалось и в период с 22.05.2019 использовало имущество ООО „Промойл ТК“ для осуществления предпринимательской деятельности […] необоснованно приобрело денежные средства в виде арендной платы», — говорится в судебном определении. Рыночная стоимость аренды электроинструмента составила 3 909 291 рубль. Именно эту сумму потребовала взыскать с ИК №29 компания «Промойл ТК».

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования истца. В конечном счете с колонии в пользу «Промойл ТК» взыскано 3,2 млн рублей, в числе которых неосновательное обогащение, имущественный ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами. ИК-29 подала апелляционную жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми, которая принята судом к производству. Рассмотрение жалобы назначено на 27 марта.