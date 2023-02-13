Директор Пермского института железнодорожного транспорта лишился должности

Евгений Гомола руководил вузом с 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС) Евгений Гомола оставил руководящую должность. По данным нескольких источников URA.RU, знакомых с ситуацией, у Гомолы истек срок действия трудового договора, который руководство головного вуза продлевать отказалось.

«С Евгением Гомолой не продлили трудовой договор. Он узнал об этом, находясь в рабочей командировке в Екатеринбурге. После этого директор вуза собрал подчиненных: руководителей отделов, администрацию института и сообщил о том, что написал заявление на увольнение», — отметил источник. Собеседник, близкий к УрГУПСЖ, добавил, что Гомолу не устроили новые условия трудовых отношений с головным вузом, поэтому он решил уволиться. «Директоров филиалов УрГУПС перевели в статус „и.о.“ и наделили временной должностью. Гомолу такие условия работы не устроили», — добавил инсайдер.

В пресс-службе УрГУПС корреспонденту URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, пообещав предоставить письменный ответ. Номера телефонов Гомолы, имеющиеся у редакции, оказались недоступны для связи. Заместитель директора по учебной и научной работе ПИЖТ Ирина Богданова в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что Гомола «больше не работает» в вузе.

Евгений Гомола возглавил ПИЖТ в 2017 году (первое время — в статусе «и.о.») после ухода из правительства Пермского края. В 2020 году вуз оказался в центре скандала из-за подделки зачетных книжек студентов. По данному факту Уральское СУ СК на транспорте возбудило и расследовало уголовное дело, однако виновные так и не были установлены. В том же году руководство ПИЖТ выселило студентов старших курсов из общежития, чтобы заселить на их место первокурсников. В ситуацию пришлось вмешиваться прокуратуре.