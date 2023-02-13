Челябинским чиновникам предложили переночевать в помещениях, где мерзли дети

Зимой температура в школах и детсаду Юрюзани опустилась до плюс восьми градусов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Чиновникам из Юрюзани (Челябинская область), где из-за проблем с теплоснабжением мерзнут воспитанники школ и детских садов, предложили переночевать в проблемных помещениях. Об этом сообщил глава регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«В тридцатиградусные морозы жители остались без тепла. Дети в садиках спали в теплых куртках, школьников перевели на дистант. Мы предложили один из способов борьбы с нерадивыми чиновниками: им самим переночевать в помещении, где температура не поднимается выше восьми градусов», — сказал Денис Рыжий во время стрима ОНФ.

Проблемы с теплоснабжением в Юрюзани не решались длительное время. В январе местные жители пожаловались на холод в школе, из-за которого учеников перевели на дистант. До этого, в декабре, аналогичная ситуация сложилась в детском саду «Медвежонок». После вмешательства прокуратуры там установили 21 батарею. ОНФ начал расследование по вопросу расходования средств, выделенных городу на модернизацию системы теплоснабжения. По данным активистов, из обещанных четырех котельных запущены только две.