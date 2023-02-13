Депутат требует установить памятник Сталину в честь 300-летия Перми

Пермский депутат Геннадий Сторожев обратился к губернатору и мэру с просьбой установить памятник Сталину

Геннадий Сторожев обратил внимание, что Сталин имел отношение к Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Депутат Перми от КПРФ Геннадий Сторожев обратился к губернатору Дмитрию Махонину и мэру Алексею Демкину с заявлением, что в городе необходимо установить памятник Генсеку СССР Иосифу Сталину. Официальную просьбу он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Перми необходимо установить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Мне кажется, что было бы очень правильно и необходимо именно высшим руководителям Пермского края и города Перми, губернатору и главе города, в год трехсотлетия Перми публично принять решение об установке памятника И.В. Сталину», — написал Сторожев. Он просит у представителей власти как можно скорее реализовать это решение.

Депутат отметил, что в городе нет ни одного памятника или бюста Сталину. Он считает несправедливым отсутствие места для возложения цветов в день памяти советского генсека. «А между тем, Сталин имел отношение и к Перми, занимаясь расследованием, почему Пермь была сдана Колчаку», — напоминает он.

В мэрии URA.RU ответили, что решение по установке памятников принимает Общественный совет по топонимике. И для рассмотрения вопроса нужно направить соответствующие документы в указанный орган. В пресс-службе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обещали прокомментировать этот вопрос позже.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяк выставил на продажу бюст Иосифа Сталина. Продавец утверждает, что памятник — историческая реликвия, и ранее стоял на площади до середины 50-х годов. О какой площади ведется речь, он не уточнил.