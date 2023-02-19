19 февраля 2023
18 февраля 2023

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить выдачу компенсаций челябинцам за старое жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы жалуются, что полученных за старое жилье денег не хватит на покупку нового Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову проконтролировать проверку выдачи компенсаций местным жителям за старое жилье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, этому способствовало активность жителей в СМИ.

«В СМИ был опубликован материал, в котором жители сообщают, что двухэтажные дома, в которых они проживают, хотят снести и построить на их месте новостройки, а взамен предлагают получить денежные выплаты, которых, по мнению местных жителей, не хватит на приобретение квартиры с такой же площадью. Председатель СК России поручил Петру Решетникову доложить о ситуации с возможным нарушением прав граждан и при наличии оснований организовать проверку», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

Ранее Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с отравлением школьников в челябинском лицее №142. А специалисты управления Роспотребнадзор выявили у одного из сотрудников пищеблока и нескольких детей норовирус.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову проконтролировать проверку выдачи компенсаций местным жителям за старое жилье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, этому способствовало активность жителей в СМИ. «В СМИ был опубликован материал, в котором жители сообщают, что двухэтажные дома, в которых они проживают, хотят снести и построить на их месте новостройки, а взамен предлагают получить денежные выплаты, которых, по мнению местных жителей, не хватит на приобретение квартиры с такой же площадью. Председатель СК России поручил Петру Решетникову доложить о ситуации с возможным нарушением прав граждан и при наличии оснований организовать проверку», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. Ранее Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с отравлением школьников в челябинском лицее №142. А специалисты управления Роспотребнадзор выявили у одного из сотрудников пищеблока и нескольких детей норовирус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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