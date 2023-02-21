Жители Курганской области поспорили из-за животного (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Зауралья поспорили из-за неопознанного животного, которое питается вместе с кошками на улице в Шадринске. Мнения комментаторов разделились. Одни посчитали, что это сбежавший хорек, другие уверены, что это дикая норка. Видео со зверем опубликовано в группе «Телеканал ГОРОД» в соцсети «ВКонтакте».

«Это не хорек. Это речная дикая норка, видели ее вживую, кидается и рычит-шипит. Недалеко река, могла оттуда прийти. Ее надо кому-то опытному отлавливать — дикое животное», — высказались волонтеры, которые занимаются поиском животных.

Сотрудники местного телеканала отметили схожесть зверя с символом на гербе Шадринска. Там изображена золотая куница.

О том, что курганцы поспорили из-за странного, по их мнению, объекта в парке, URA.RU писало ранее. Зауральцев смутило появление первой в Кургане площадки для панна-футбола. Это один из видов уличного футбола, в котором участвуют двое.