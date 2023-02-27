Скандальный пермский завод потратит миллионы на ревизию бухгалтерии

ОАО «Соликамский магниевый завод» за 6,5 млн ищет аудиторов для проведения финансовой проверки

28 февраля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Проверка независимых аудиторов должна завершиться в 2024 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) объявило конкурс на проведение ревизии финансовой отчетности за два года. На оказание услуг независимых аудиторов предприятие, акции которого по требованию прокуратуры перешли в собственность государства, планирует потратить около 6,5 млн рублей. Соответствующее техзадание опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Аудит финотчетности ОАО „СМЗ“ за 2022—2023 годы, аудит отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами, за 2023 год. Цель — выражение мнения независимого аудитора о достоверности финотчетности ОАО „СМЗ“, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухучета. Начальная и максимальная цена контракта — 6 492 500 рублей», — сообщается в конкурсном техзадании. В документе уточняется, что независимые аудиторы должны установить бухгалтерский баланс, составить отчеты о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств. Проверка должна проводиться в четыре этапа и завершиться 30 апреля 2024 года. Ранее предприятие на своем сайте опубликовало бухгалтерский отчет за девять месяцев 2022 года. Согласно документу, чистая прибыль завода за указанный период составила 3,2 млрд рублей. Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, специализацией которого является производство редкоземельных металлов. Весной 2022 года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль РФ. Иск Генпрокуратуры рассматривал краевой арбитражный суд. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) объявило конкурс на проведение ревизии финансовой отчетности за два года. На оказание услуг независимых аудиторов предприятие, акции которого по требованию прокуратуры перешли в собственность государства, планирует потратить около 6,5 млн рублей. Соответствующее техзадание опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Аудит финотчетности ОАО „СМЗ“ за 2022—2023 годы, аудит отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами, за 2023 год. Цель — выражение мнения независимого аудитора о достоверности финотчетности ОАО „СМЗ“, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухучета. Начальная и максимальная цена контракта — 6 492 500 рублей», — сообщается в конкурсном техзадании. В документе уточняется, что независимые аудиторы должны установить бухгалтерский баланс, составить отчеты о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств. Проверка должна проводиться в четыре этапа и завершиться 30 апреля 2024 года. Ранее предприятие на своем сайте опубликовало бухгалтерский отчет за девять месяцев 2022 года. Согласно документу, чистая прибыль завода за указанный период составила 3,2 млрд рублей. Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, специализацией которого является производство редкоземельных металлов. Весной 2022 года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, удалось вернуть под контроль РФ. Иск Генпрокуратуры рассматривал краевой арбитражный суд. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».