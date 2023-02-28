В салате из торговой сети неверно расположили главный ингридиент Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель пожаловался на неправильно приготовленный салат «Селедка под шубой». В купленном им блюде вся селедка была сверху. Пост размещен в местном telegram-канале «Это Юганск, детка!»

«Купили в ТЦ Оранжерея сельдь под шубой. Слов нет. Вся сельдь сверху. Когда же прекратятся эти издевательства над продуктами», — возмущается покупатель салата. Уточняется, что блюдо куплено в торговой сети «Перекресток».

В комментариях большинство подписчиков предложили пострадавшему самостоятельно приготовить салат по верному рецепту. Пользователь под ником Виктория поделилась своим опытом покупки салата: «Скажите спасибо, что свежая. Я один раз на обед взяла салатик, а он воняет и кислый как не знаю что. Пошла возвращать, а для них это нормально».

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Ноябрьска (ЯНАО) Вере Бакулиной испортил вечер салат «Цезарь с креветками», доставленный из ресторана. В блюде не оказалось основного ингридиента — креветок.