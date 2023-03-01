01 марта 2023

The Guardian: лоббисты Вашингтона заработали миллионы долларов на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, зима, маскхалат, ВСУ, украинские военные, stock
Украина получает военную помощь, в том числе благодаря лоббистам США, отмечает издание Фото:
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Многие лоббисты из США предоставляют бесплатно свои услуги для Украины. В результате их работы Украина получает американскую военную помощь, а лоббисты — гонорары от подрядчиков Пентагона. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей лоббистской отрасли Америки.

«Некоторые из самых могущественных лоббистов Вашингтона предоставляют свои услуги Украине бесплатно, но в то же время они получают миллионы в виде гонораров от подрядчиков Пентагона, которым выгоден конфликт страны с Россией», — сообщает британское издание The Guardian. В материале сообщается, что лоббисты отстаивают интересы Украины на безвозмездной основе, чтобы американское правительство оказывало им военную помощь и увеличивало бюджеты на контракты с оружейными предприятиями. В результате они заработали миллионы на оружейных производствах, чьи интересны представляли.

США оказывает военную помощь Украине с начала проведения Россией спецоперации. В настоящий момент Киев запрашивает у Вашингтона военные самолеты, передает RT. Украина хочет получить около 128 истребителей четвертого поколения.

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Многие лоббисты из США предоставляют бесплатно свои услуги для Украины. В результате их работы Украина получает американскую военную помощь, а лоббисты — гонорары от подрядчиков Пентагона. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей лоббистской отрасли Америки. «Некоторые из самых могущественных лоббистов Вашингтона предоставляют свои услуги Украине бесплатно, но в то же время они получают миллионы в виде гонораров от подрядчиков Пентагона, которым выгоден конфликт страны с Россией», — сообщает британское издание The Guardian. В материале сообщается, что лоббисты отстаивают интересы Украины на безвозмездной основе, чтобы американское правительство оказывало им военную помощь и увеличивало бюджеты на контракты с оружейными предприятиями. В результате они заработали миллионы на оружейных производствах, чьи интересны представляли. США оказывает военную помощь Украине с начала проведения Россией спецоперации. В настоящий момент Киев запрашивает у Вашингтона военные самолеты, передает RT. Украина хочет получить около 128 истребителей четвертого поколения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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