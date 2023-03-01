The Guardian: лоббисты Вашингтона заработали миллионы долларов на Украине

Многие лоббисты из США предоставляют бесплатно свои услуги для Украины. В результате их работы Украина получает американскую военную помощь, а лоббисты — гонорары от подрядчиков Пентагона. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей лоббистской отрасли Америки.
«Некоторые из самых могущественных лоббистов Вашингтона предоставляют свои услуги Украине бесплатно, но в то же время они получают миллионы в виде гонораров от подрядчиков Пентагона, которым выгоден конфликт страны с Россией», — сообщает британское издание The Guardian. В материале сообщается, что лоббисты отстаивают интересы Украины на безвозмездной основе, чтобы американское правительство оказывало им военную помощь и увеличивало бюджеты на контракты с оружейными предприятиями. В результате они заработали миллионы на оружейных производствах, чьи интересны представляли.
США оказывает военную помощь Украине с начала проведения Россией спецоперации. В настоящий момент Киев запрашивает у Вашингтона военные самолеты, передает RT. Украина хочет получить около 128 истребителей четвертого поколения.
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