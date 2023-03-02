02 марта 2023

Свердловские студенты рассказали, на какую зарплату рассчитывают после окончания учебы

Зарплата.ру: после окончания учебы свердловские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Свердловчане не готовы устраиваться на работу с зарплатой ниже 40 тысяч рублей Фото:

Свердловские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей после окончания учебы. Исследовательский центр опросил студентов и узнал, планируют ли они работать по специальности, на какой заработок рассчитывают и какую сферу считают перспективной для трудоустройства. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру».

«Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Свердловской области. Исследование показало, что планируют работать по специальности 75% респондентов после окончания учебы. Также большинство молодежи (82%) не жалеет о выборе своей профессии. При этом освоить еще одну профессию в будущем намерены 77% молодых людей. После окончания учебы молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 36%, от 40 до 60 тысяч рублей — 29%, от 60 до 80 тысяч рублей — 14%, от 80 до 100 тысяч рублей — 7%, от 100 тысяч рублей и выше — 14%», — заявили в «Зарплате.ру».

При этом больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (30%), ИТ (12%), работать в сфере искусства и развлечений (10%), на госслужбе (6%), финансовой сфере (5%), образовательной сфере (5%), в продажах (5%), медицине (5%), в строительстве (4%), в общепите (4%), промышленности (3%), юридической сфере (3%), розничной торговле (2%), в сфере услуг (2%), транспортной сфере (2%), в маркетинге (2%).

«Опрошенные молодые респонденты отмечают, что для них основной критерий выбора работы: высокий доход — 41%, карьерные перспективы — 32%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс — 11%, работа по специальности — 16%», — отметили в сервисе.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге создали рейтинг специальностей с зарплатой как у мэра города Алексея Орлова. Оплата труда главы города составляет, по некоторым данным, около 217 тысяч рублей.

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Свердловские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей после окончания учебы. Исследовательский центр опросил студентов и узнал, планируют ли они работать по специальности, на какой заработок рассчитывают и какую сферу считают перспективной для трудоустройства. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Свердловской области. Исследование показало, что планируют работать по специальности 75% респондентов после окончания учебы. Также большинство молодежи (82%) не жалеет о выборе своей профессии. При этом освоить еще одну профессию в будущем намерены 77% молодых людей. После окончания учебы молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 36%, от 40 до 60 тысяч рублей — 29%, от 60 до 80 тысяч рублей — 14%, от 80 до 100 тысяч рублей — 7%, от 100 тысяч рублей и выше — 14%», — заявили в «Зарплате.ру». При этом больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (30%), ИТ (12%), работать в сфере искусства и развлечений (10%), на госслужбе (6%), финансовой сфере (5%), образовательной сфере (5%), в продажах (5%), медицине (5%), в строительстве (4%), в общепите (4%), промышленности (3%), юридической сфере (3%), розничной торговле (2%), в сфере услуг (2%), транспортной сфере (2%), в маркетинге (2%). «Опрошенные молодые респонденты отмечают, что для них основной критерий выбора работы: высокий доход — 41%, карьерные перспективы — 32%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс — 11%, работа по специальности — 16%», — отметили в сервисе. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге создали рейтинг специальностей с зарплатой как у мэра города Алексея Орлова. Оплата труда главы города составляет, по некоторым данным, около 217 тысяч рублей.
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