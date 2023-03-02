Свердловские студенты рассказали, на какую зарплату рассчитывают после окончания учебы

Зарплата.ру: после окончания учебы свердловские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей

03 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Свердловчане не готовы устраиваться на работу с зарплатой ниже 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей после окончания учебы. Исследовательский центр опросил студентов и узнал, планируют ли они работать по специальности, на какой заработок рассчитывают и какую сферу считают перспективной для трудоустройства. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Свердловской области. Исследование показало, что планируют работать по специальности 75% респондентов после окончания учебы. Также большинство молодежи (82%) не жалеет о выборе своей профессии. При этом освоить еще одну профессию в будущем намерены 77% молодых людей. После окончания учебы молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 36%, от 40 до 60 тысяч рублей — 29%, от 60 до 80 тысяч рублей — 14%, от 80 до 100 тысяч рублей — 7%, от 100 тысяч рублей и выше — 14%», — заявили в «Зарплате.ру». При этом больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (30%), ИТ (12%), работать в сфере искусства и развлечений (10%), на госслужбе (6%), финансовой сфере (5%), образовательной сфере (5%), в продажах (5%), медицине (5%), в строительстве (4%), в общепите (4%), промышленности (3%), юридической сфере (3%), розничной торговле (2%), в сфере услуг (2%), транспортной сфере (2%), в маркетинге (2%). «Опрошенные молодые респонденты отмечают, что для них основной критерий выбора работы: высокий доход — 41%, карьерные перспективы — 32%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс — 11%, работа по специальности — 16%», — отметили в сервисе. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге создали рейтинг специальностей с зарплатой как у мэра города Алексея Орлова. Оплата труда главы города составляет, по некоторым данным, около 217 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей после окончания учебы. Исследовательский центр опросил студентов и узнал, планируют ли они работать по специальности, на какой заработок рассчитывают и какую сферу считают перспективной для трудоустройства. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «Опрос проводили с 20 по 28 февраля среди 1640 россиян в возрасте 18-24 лет, в том числе и из Свердловской области. Исследование показало, что планируют работать по специальности 75% респондентов после окончания учебы. Также большинство молодежи (82%) не жалеет о выборе своей профессии. При этом освоить еще одну профессию в будущем намерены 77% молодых людей. После окончания учебы молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 36%, от 40 до 60 тысяч рублей — 29%, от 60 до 80 тысяч рублей — 14%, от 80 до 100 тысяч рублей — 7%, от 100 тысяч рублей и выше — 14%», — заявили в «Зарплате.ру». При этом больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (30%), ИТ (12%), работать в сфере искусства и развлечений (10%), на госслужбе (6%), финансовой сфере (5%), образовательной сфере (5%), в продажах (5%), медицине (5%), в строительстве (4%), в общепите (4%), промышленности (3%), юридической сфере (3%), розничной торговле (2%), в сфере услуг (2%), транспортной сфере (2%), в маркетинге (2%). «Опрошенные молодые респонденты отмечают, что для них основной критерий выбора работы: высокий доход — 41%, карьерные перспективы — 32%, интересная работа, которая не будет угнетать и вызывать стресс — 11%, работа по специальности — 16%», — отметили в сервисе. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге создали рейтинг специальностей с зарплатой как у мэра города Алексея Орлова. Оплата труда главы города составляет, по некоторым данным, около 217 тысяч рублей.