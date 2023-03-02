Челябинцев зовут служить по контракту в военные комендатуры страны

03 марта 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Комендатуры расположены в частях Центрального военного округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинцев приглашают служить по контракту в военные комендатуры страны. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, открыты вакансии в Башкортостане, Сибири, Татарстане и других субъектах РФ. «Открыты вакансии на военную службу по контракту в военные комендатуры Уфы, Новосибирска, Омска, поселка Еланский, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Вольска, Юрга, Сызрани, Казани, Пензы. Вакансии: инспектор, инспектор-водитель», — говорится в объявлении. Подписавших военный контракт ждет стабильная заработная плата от 30 тысяч рублей. Улучшить финансовое положение военные смогут за счет ежегодной материальной помощи в размере одного оклада. Также им предоставляется возможность получить военную ипотеку. К кандидатам предъявляется ряд требований. Все они должны иметь опыт прохождения военной службы по призыву, хорошее здоровье, подходящий возраст и образование. Также у кандидатов должны отсутствовать записи в личном деле о судимостях и административных лишениях водительских прав. Перевод из одной военной комендатуры в другую возможен, но только в пределах Центрального военного округа. Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в районы Крайнего Севера. Кандидатам обещали хорошую зарплату за службу в экстремальных условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцев приглашают служить по контракту в военные комендатуры страны. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, открыты вакансии в Башкортостане, Сибири, Татарстане и других субъектах РФ. «Открыты вакансии на военную службу по контракту в военные комендатуры Уфы, Новосибирска, Омска, поселка Еланский, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Вольска, Юрга, Сызрани, Казани, Пензы. Вакансии: инспектор, инспектор-водитель», — говорится в объявлении. Подписавших военный контракт ждет стабильная заработная плата от 30 тысяч рублей. Улучшить финансовое положение военные смогут за счет ежегодной материальной помощи в размере одного оклада. Также им предоставляется возможность получить военную ипотеку. К кандидатам предъявляется ряд требований. Все они должны иметь опыт прохождения военной службы по призыву, хорошее здоровье, подходящий возраст и образование. Также у кандидатов должны отсутствовать записи в личном деле о судимостях и административных лишениях водительских прав. Перевод из одной военной комендатуры в другую возможен, но только в пределах Центрального военного округа. Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в районы Крайнего Севера. Кандидатам обещали хорошую зарплату за службу в экстремальных условиях.