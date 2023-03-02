02 марта 2023

Челябинцев зовут служить по контракту в военные комендатуры страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, снайпер, зарядка, патрон, обойма, военная подготовка
Комендатуры расположены в частях Центрального военного округа Фото:

Челябинцев приглашают служить по контракту в военные комендатуры страны. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, открыты вакансии в Башкортостане, Сибири, Татарстане и других субъектах РФ.

«Открыты вакансии на военную службу по контракту в военные комендатуры Уфы, Новосибирска, Омска, поселка Еланский, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Вольска, Юрга, Сызрани, Казани, Пензы. Вакансии: инспектор, инспектор-водитель», — говорится в объявлении.

Подписавших военный контракт ждет стабильная заработная плата от 30 тысяч рублей. Улучшить финансовое положение военные смогут за счет ежегодной материальной помощи в размере одного оклада. Также им предоставляется возможность получить военную ипотеку.

К кандидатам предъявляется ряд требований. Все они должны иметь опыт прохождения военной службы по призыву, хорошее здоровье, подходящий возраст и образование. Также у кандидатов должны отсутствовать записи в личном деле о судимостях и административных лишениях водительских прав. Перевод из одной военной комендатуры в другую возможен, но только в пределах Центрального военного округа.

Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в районы Крайнего Севера. Кандидатам обещали хорошую зарплату за службу в экстремальных условиях.

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Челябинцев приглашают служить по контракту в военные комендатуры страны. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, открыты вакансии в Башкортостане, Сибири, Татарстане и других субъектах РФ. «Открыты вакансии на военную службу по контракту в военные комендатуры Уфы, Новосибирска, Омска, поселка Еланский, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Вольска, Юрга, Сызрани, Казани, Пензы. Вакансии: инспектор, инспектор-водитель», — говорится в объявлении. Подписавших военный контракт ждет стабильная заработная плата от 30 тысяч рублей. Улучшить финансовое положение военные смогут за счет ежегодной материальной помощи в размере одного оклада. Также им предоставляется возможность получить военную ипотеку. К кандидатам предъявляется ряд требований. Все они должны иметь опыт прохождения военной службы по призыву, хорошее здоровье, подходящий возраст и образование. Также у кандидатов должны отсутствовать записи в личном деле о судимостях и административных лишениях водительских прав. Перевод из одной военной комендатуры в другую возможен, но только в пределах Центрального военного округа. Ранее челябинцев приглашали служить по контракту в районы Крайнего Севера. Кандидатам обещали хорошую зарплату за службу в экстремальных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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