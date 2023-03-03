Свердловские энергетики опровергли заинтересованность в отмене «тарифа выходного дня»

04 марта 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Отмена тарифа выходного дня — вынужденная мера из-за решения ФАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Региональная энергетическая комиссия Свердловской области считает, что говорить об областной инициативе по отмене тарифа выходного дня некорректно. Энергетики действовали в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной политики, сообщили в РЭК. «Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа +35%. Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС», — рассказали URA.RU в региональной энергетической компании. В РЭК добавили, что в приказе ФАС содержится утверждение о том, что предоставляемое жителям постановлением РЭК №211-ПК право покупать электроэнергию в выходные и праздничные дни по ночному тарифу круглосуточно, нарушает пункт 70 Основ ценообразования. В этом же приказе есть требование прекратить нарушение данного пункта. «В результате данных изменений, единственно возможным решением стал переход на расчет с потребителями по одноставочному тарифу, который в подавляющем большинстве случаев, стал наиболее выгоден для жителей», — добавили в РЭК. Ранее URA.RU сообщало об отмене в Свердловской области ночного тарифа на электричество. На новый тариф жителей переведут автоматически. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области считает, что говорить об областной инициативе по отмене тарифа выходного дня некорректно. Энергетики действовали в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной политики, сообщили в РЭК. «Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа +35%. Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС», — рассказали URA.RU в региональной энергетической компании. В РЭК добавили, что в приказе ФАС содержится утверждение о том, что предоставляемое жителям постановлением РЭК №211-ПК право покупать электроэнергию в выходные и праздничные дни по ночному тарифу круглосуточно, нарушает пункт 70 Основ ценообразования. В этом же приказе есть требование прекратить нарушение данного пункта. «В результате данных изменений, единственно возможным решением стал переход на расчет с потребителями по одноставочному тарифу, который в подавляющем большинстве случаев, стал наиболее выгоден для жителей», — добавили в РЭК. Ранее URA.RU сообщало об отмене в Свердловской области ночного тарифа на электричество. На новый тариф жителей переведут автоматически.