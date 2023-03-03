03 марта 2023

Свердловские энергетики опровергли заинтересованность в отмене «тарифа выходного дня»

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Отмена тарифа выходного дня — вынужденная мера из-за решения ФАС Фото:

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области считает, что говорить об областной инициативе по отмене тарифа выходного дня некорректно. Энергетики действовали в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной политики, сообщили в РЭК.

«Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа +35%. Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС», — рассказали URA.RU в региональной энергетической компании.

В РЭК добавили, что в приказе ФАС содержится утверждение о том, что предоставляемое жителям постановлением РЭК №211-ПК право покупать электроэнергию в выходные и праздничные дни по ночному тарифу круглосуточно, нарушает пункт 70 Основ ценообразования. В этом же приказе есть требование прекратить нарушение данного пункта. «В результате данных изменений, единственно возможным решением стал переход на расчет с потребителями по одноставочному тарифу, который в подавляющем большинстве случаев, стал наиболее выгоден для жителей», — добавили в РЭК.

Ранее URA.RU сообщало об отмене в Свердловской области ночного тарифа на электричество. На новый тариф жителей переведут автоматически.

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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области считает, что говорить об областной инициативе по отмене тарифа выходного дня некорректно. Энергетики действовали в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной политики, сообщили в РЭК. «Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа +35%. Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС», — рассказали URA.RU в региональной энергетической компании. В РЭК добавили, что в приказе ФАС содержится утверждение о том, что предоставляемое жителям постановлением РЭК №211-ПК право покупать электроэнергию в выходные и праздничные дни по ночному тарифу круглосуточно, нарушает пункт 70 Основ ценообразования. В этом же приказе есть требование прекратить нарушение данного пункта. «В результате данных изменений, единственно возможным решением стал переход на расчет с потребителями по одноставочному тарифу, который в подавляющем большинстве случаев, стал наиболее выгоден для жителей», — добавили в РЭК. Ранее URA.RU сообщало об отмене в Свердловской области ночного тарифа на электричество. На новый тариф жителей переведут автоматически.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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