Свердловские энергетики опровергли заинтересованность в отмене «тарифа выходного дня»

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области считает, что говорить об областной инициативе по отмене тарифа выходного дня некорректно. Энергетики действовали в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной политики, сообщили в РЭК.
«Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа +35%. Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС», — рассказали URA.RU в региональной энергетической компании.
В РЭК добавили, что в приказе ФАС содержится утверждение о том, что предоставляемое жителям постановлением РЭК №211-ПК право покупать электроэнергию в выходные и праздничные дни по ночному тарифу круглосуточно, нарушает пункт 70 Основ ценообразования. В этом же приказе есть требование прекратить нарушение данного пункта. «В результате данных изменений, единственно возможным решением стал переход на расчет с потребителями по одноставочному тарифу, который в подавляющем большинстве случаев, стал наиболее выгоден для жителей», — добавили в РЭК.
Ранее URA.RU сообщало об отмене в Свердловской области ночного тарифа на электричество. На новый тариф жителей переведут автоматически.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.