В ХМАО городские власти оценили поступок ребенка, принесшего в школу нож

Власти Нефтеюганска не будут наказывать второклассника, принесшего в школу нож

Школа взяла на контроль класс, в котором учится второклассник с ножом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученик второго класса школы №6 из Нефтеюганска, который принес в школу нож не будет наказан, с ним и его родителями проведена беседа, в адрес охранного предприятия, осуществляющего пропуск учеников и посетителей в учебное заведение, будет направлена претензия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганска.

«Ученик второго класса принес складной нож в школу, чтобы показать одноклассникам. Нож учащийся не раскрывал. Заместитель директора увидела этот момент в коридоре и забрала нож у учащегося. В этот же день проведена встреча и беседа с родителями учащегося. По итогам произошедшего охранному предприятию будет направлена претензия», — сообщают представители администрации Нефтеюганска в комментариях к посту размещенном в группе «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе беседы выяснилось, что мальчик взял нож из инструментов своего отца. Семья у него благополучная, на учете в полиции никто из членов семьи не состоит.

Администрация школы №6 примет дополнительные меры. Будет проведена дополнительная психологическая диагностика учащихся на предмет склонности учащихся к совершению противоправных действий. Класс, в котором учится школьник, взят на особый контроль.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске ученик второго класса шестой школы принес в школу нож. По неподтвержденным данным, он размахивал им в коридоре, пока нож не отобрал директор.