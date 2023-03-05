В Нижневартовске подрядчик просрочил на полгода сдачу роллердрома

Роллердром в Нижневартовске закрыли на реконструкцию летом 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) подрядчик ООО «Карьер» более пяти месяцев не может завершить строительство роллердрома. Вице-мэр Нижневартовска по строительству Виктор Ситников в ходе пресс-конференции сообщил, что новый срок сдачи объекта — конец марта 2023 года.

«Готовность роллердрома 99%. Подрядчик обещает сдать его в конце марта. Согласно условиям муниципального контракта, с подрядчиком ведется претензионная работа из-за сорванных сроков строительства, сдать объект должны были 31 октября 2022 года», — прокомментировал Ситников.

По словам вице-мэра, размер санкций будет зависеть от даты сдачи объекта. Согласно данным электронного аукциона, администрация Нижневартовска заключила с ООО «Карьер» муниципальный контракт на 59,5 миллионов рублей на выполнение работ по строительству роллердрома. Впоследствии администрация Нижневартовска согласовала корректировку финансирования объекта, общая стоимость работ по которому увеличилась на 8 миллионов и составила 67 447 334 рубля.

Ситников объяснил увеличение сроков строительства и суммы финансирования проблемами с закупкой стройматериалов, которые возникли у подрядчика из-за санкций. «Расторжение контракта и поиск нового подрядчика передвинули бы сдачу объекта на осень 2023 года. Поэтому мы решили не разрывать контракт и дать организации все доделать», — добавил вице-мэр. Работы по строительству роллердрома начались летом 2022 года, из-за чего в сезон нижневартовские подростки остались без площадки, где можно покататься на скейте и роликах.

Ранее URA.RU писало о голосовом помощнике Google, который подставил Ситникова во время пресс-конференции. Помощник среагировал на голос вице-мэра, когда тот озвучил сумму финансирования строящихся объектов в Нижневартовске, и сообщил, что ничем не может помочь.