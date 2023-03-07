Прайс покидает пост руководителя пресс-службы Госдепартамента США

08 марта 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Нед Прайс с 17 марта переходи в подчинение к госсекретарю США Энтони Блинкеку (на фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс покинет свой пост 17 марта, он планирует работать с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила журналистка телеканала NBC Андреа Митчелл. «Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену», — написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Twitter. По данным телеканала, Прайс уходит с должности 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель. Корреспонденты похвалили Прайса за восстановление ежедневных брифингов для прессы, которая была прекращена при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Ранее Прайс служил пресс-секретарем в Центрально разведывательном управлении (ЦРУ) и Совете национальной безопасности при 44-м президенте США Бараке Обаме. Позже Прайс стал пресс-секретарем департамента при действующем президенте США Джо Байдене. Корреспонденты похвалили политика за восстановление ежедневных брифингов для прессы, которые были прекращены при 45-м президенте США Дональде Трампе.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс покинет свой пост 17 марта, он планирует работать с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила журналистка телеканала NBC Андреа Митчелл. «Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену», — написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Twitter. По данным телеканала, Прайс уходит с должности 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель. Корреспонденты похвалили Прайса за восстановление ежедневных брифингов для прессы, которая была прекращена при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Ранее Прайс служил пресс-секретарем в Центрально разведывательном управлении (ЦРУ) и Совете национальной безопасности при 44-м президенте США Бараке Обаме. Позже Прайс стал пресс-секретарем департамента при действующем президенте США Джо Байдене. Корреспонденты похвалили политика за восстановление ежедневных брифингов для прессы, которые были прекращены при 45-м президенте США Дональде Трампе.