08 марта 2023
07 марта 2023

В Челябинскую область из Казахстана не пропустили партию киргизских саженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В партии находились также саженцы ели, тутовника, можжевельника и самшита Фото:

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области не пропустили 66,3 тысячи подкарантинных саженцев из Киргизии. О том, что саженцы перевозились через Казахстан, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ночь с 7 на 8 марта в пункте пропуска „Троицк“ из Киргизии перевозили 66,3 тысяч саженцев плодовых и декоративных культур. В их числе: четыре тысячи саженцев абрикоса и вишни, три тысячи груши и персика, семь тысяч саженцев яблони, 12 тысяч саженцев черешни и13 тысяч винограда. В их фитосанитарном сертификате отсутствовала печать и подпись инспектора», — уточнили в ведомстве.

Все партию с границы вернули в Казахстан. На перевозчика возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ и наложен административный штраф.

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В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области не пропустили 66,3 тысячи подкарантинных саженцев из Киргизии. О том, что саженцы перевозились через Казахстан, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В ночь с 7 на 8 марта в пункте пропуска „Троицк“ из Киргизии перевозили 66,3 тысяч саженцев плодовых и декоративных культур. В их числе: четыре тысячи саженцев абрикоса и вишни, три тысячи груши и персика, семь тысяч саженцев яблони, 12 тысяч саженцев черешни и13 тысяч винограда. В их фитосанитарном сертификате отсутствовала печать и подпись инспектора», — уточнили в ведомстве. Все партию с границы вернули в Казахстан. На перевозчика возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ и наложен административный штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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