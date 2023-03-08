В Челябинскую область из Казахстана не пропустили партию киргизских саженцев

В таможенном пункте «Троицк» Челябинской области не пропустили 66,3 тысячи подкарантинных саженцев из Киргизии. О том, что саженцы перевозились через Казахстан, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В ночь с 7 на 8 марта в пункте пропуска „Троицк“ из Киргизии перевозили 66,3 тысяч саженцев плодовых и декоративных культур. В их числе: четыре тысячи саженцев абрикоса и вишни, три тысячи груши и персика, семь тысяч саженцев яблони, 12 тысяч саженцев черешни и13 тысяч винограда. В их фитосанитарном сертификате отсутствовала печать и подпись инспектора», — уточнили в ведомстве.
Все партию с границы вернули в Казахстан. На перевозчика возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ и наложен административный штраф.
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