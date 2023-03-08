08 марта 2023

Прокуратура вмешалась в дело с заложником в Нижневартовске

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
На место происшествия выехал и.о прокурора Нижневартовска Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взятия в заложники несовершеннолетнего в городе Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой города по поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. организовала проверку инцидента в г. Нижневартовске с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры по адресу: ул. Северная, д. 50Б, в которой с ним находится его малолетний ребенок», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия для оценки обстановки и координации действий выехал и. о. прокурора города. «В настоящее время на месте работают экстренные службы и полиция. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, соблюдению уполномоченным органами функций по контролю за владельцами оружия», — добавили в ведомстве.

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Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взятия в заложники несовершеннолетнего в городе Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратурой города по поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. организовала проверку инцидента в г. Нижневартовске с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры по адресу: ул. Северная, д. 50Б, в которой с ним находится его малолетний ребенок», — сообщили в ведомстве. На место происшествия для оценки обстановки и координации действий выехал и. о. прокурора города. «В настоящее время на месте работают экстренные службы и полиция. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, соблюдению уполномоченным органами функций по контролю за владельцами оружия», — добавили в ведомстве.
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