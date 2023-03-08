Прокуратура вмешалась в дело с заложником в Нижневартовске

09 марта 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

На место происшествия выехал и.о прокурора Нижневартовска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взятия в заложники несовершеннолетнего в городе Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратурой города по поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. организовала проверку инцидента в г. Нижневартовске с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры по адресу: ул. Северная, д. 50Б, в которой с ним находится его малолетний ребенок», — сообщили в ведомстве. На место происшествия для оценки обстановки и координации действий выехал и. о. прокурора города. «В настоящее время на месте работают экстренные службы и полиция. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, соблюдению уполномоченным органами функций по контролю за владельцами оружия», — добавили в ведомстве.

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту взятия в заложники несовершеннолетнего в городе Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратурой города по поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. организовала проверку инцидента в г. Нижневартовске с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры по адресу: ул. Северная, д. 50Б, в которой с ним находится его малолетний ребенок», — сообщили в ведомстве. На место происшествия для оценки обстановки и координации действий выехал и. о. прокурора города. «В настоящее время на месте работают экстренные службы и полиция. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, соблюдению уполномоченным органами функций по контролю за владельцами оружия», — добавили в ведомстве.