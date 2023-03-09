Челябинцы чаще других пишут жалобы на банки и страховщиков

Банк России в Челябинске проанализировал поводы для жалоб на банкиров и страховщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области чаще остальных жалуются на банки, страховые и микрофинансовые организации. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, за 2022 год количество направленных жалоб выросло на треть.

«Жители Челябинской области чаще всего жалуются на банки, страховые компании и микрофинансовые организации (МФО). В 2022 году жители региона направили в Банк России более 6,5 тыс. жалоб. Это на треть больше, чем в 2021 году», — рассказали в Банке России.

В ведомстве заметили, что основной поток жалоб связан с работой банков. Их деятельность вызвала нарекания более трех тысяч раз. Жители были недовольны условиями потребительского, ипотечного кредитования и исполнительного производства. Претензии клиентов касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризации задолженности и кредитных каникул.

Среди жалоб на страховщиков 80% были связаны с покупкой полиса ОСАГО. В основном люди и сайты-посредники возмущались неверным применением коэффициента «бонус-малус». Частым поводом для обращения в Банк России стало также отсутствие бланков полисов ОСАГО. На работу страховых фирм жители пожаловались за год 1400 раз.

Высокий рост обращений касался работы МФО. Количество нареканий увеличилось в 1,5 раза до одной тысячи обращений. Суть претензий была связана с реструктуризацией микрозаймов и взиманием комиссий. Одновременно недовольство обратившихся вызывало навязывание дополнительных услуг. В Банке России напомнили, что клиент может отказаться от лишней услуги. Право вернуть деньги у него есть в течение 14 дней.