Челябинский депутат Госдумы призвала Минздрав взять на контроль послеродовую депрессию

Лантратова считает, что положительный опыт материнства критически важен для страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова направила запрос в Минздрав с просьбой разработать систему лечения и профилактики послеродовой депрессии. Лантратова указала на то, что помощь получает всего 2-3% родивших женщин, страдающих от этого диагноза.

«По данным ВОЗ, с ней [прим. — послеродовой депрессией] сталкиваются около 10-20% женщин. При этом подавляющее большинство не обращаются к специалистам, помощь получают всего 2-3%. Прошу рассмотреть и оценить возможность введения и реализации перечисленных мер по профилактике и лечению послеродовой депрессии», — написала Лантратова в официальном обращении министру, которым поделилась в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что состояние матери напрямую влияет на здоровье младенца, а положительный опыт материнства на демографию страны. Лантратова предложила создать опросы для матерей и регулярный скрининг состояния, возмещать затраты на лекарства и услуги, в том числе компенсировать расходы на психолога. Необходимостью она назвала систематизировать профилактику и лечение послеродовой депрессии.