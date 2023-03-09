В Свердловской области столкнулись легковушка и газовоз. Фото

На 62-м километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель легковушка столкнулась с газовозом
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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
Водитель легковушки получил водительское удостоверение месяц назад Фото:

На свердловской трассе легковушка Geely лоб в лоб столкнулась с газовозом Scania. Авария произошла на 62-м километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«21-летний водитель Geely не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, из-за чего произошло столкновение с 59-летним водителем газовоза Scania. В салоне легковушке также находился 22-летний друг молодого человека», — сказано в сообщении. Примечательно, что водитель Geely получил водительское удостоверение месяц назад.

Водитель Scania отметил, что увидел выехавший на его полосу автомобиль, пытался затормозить, но не смог избежать столкновения. Оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП на свердловской трассе
Фото:
В Свердловской области легковушка столкнулась с газовозом
Фото:

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На свердловской трассе легковушка Geely лоб в лоб столкнулась с газовозом Scania. Авария произошла на 62-м километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «21-летний водитель Geely не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, из-за чего произошло столкновение с 59-летним водителем газовоза Scania. В салоне легковушке также находился 22-летний друг молодого человека», — сказано в сообщении. Примечательно, что водитель Geely получил водительское удостоверение месяц назад. Водитель Scania отметил, что увидел выехавший на его полосу автомобиль, пытался затормозить, но не смог избежать столкновения. Оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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