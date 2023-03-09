Челябинский депутат Госдумы позвал земляков на фильм о легендарном маньяке

Станислав Наумов обещает лично встречать пришедших на премьеру триллера Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов пригласил земляков на премьеру художественного фильма «Лифтер. Покаяние». О событии он написал в соцсетях. Картина посвящена знаменитому маньяку Дмитрию Гридину, в конце 1980-х годов наводившему ужас на Магнитогорск.

«Уважаемые земляки! Специально для тех, кто живет и работает в Москве, будет премьера художественного фильма „Лифтер. Покаяние“. Съемки фильма проходили в Магнитогорске в 2021 году, по мотивам хорошо известного расследования в конце 80-х годов. Показ состоится в Москве 14 марта в 19:30 в Малом зале Дома кино на Васильевской улице», — написал Наумов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он обещает предоставить бесплатные пригласительные билеты и лично встречать зрителей на входе в кинозал. Также пришедшие смогут пообщаться с актерами, режиссером фильма и художником-постановщиком.

В 1989 году жертвами 21-летнего Гридина стали три несовершеннолетние девушки, еще четыре жительницы Магнитогорска чудом избежали смерти от его руки. Гридин атаковал школьниц в лифтах, душил, резал ножом, раздевал и тащил на чердак — при этом не насиловал. Магнитогорцы требовали публично казнить убийцу, но в 1993 году Гридину заменили расстрел на пожизненное заключение. С этого времени он остается в ИК №5, прозванной «вологодским пятаком» и расположенной на острове Огненный. Там отбывают пожизненные сроки маньяки, педофилы и убийцы. Гридин трижды подавал ходатайства об освобождении, последний раз суд отказал ему в 2021 году.