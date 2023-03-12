12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Рабочему метзавода Златоуста раскаленный слиток раздавил и сжег ногу

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, машиностроение, станкостроение, кузница, завод, пресс, цех, металл
Раскаленная в печи заготовка раздавила и сожгла ногу рабочего Фото:

Рабочему ООО «ЗМЗ» в Златоусте (Челябинская область) упавший горячий слиток повредил ногу. Как URA.RU сообщили медики, стопу пришлось ампутировать.

«Состояние у пациента стабильное. Пришлось ампутировать ступню. Провели первичную обработку и готовим мужчину к переводу в ожоговый центр в Челябинске», — прокомментировали URA.RU в горбольнице Златоуста.

Производственную травму 44-летний металлург получил в начале марта в электросталеплавильном цехе № 2 (ЭСПЦ-2). Когда многотонные слитки транспортировали из плавильного отделения в молотовое, одна из заготовок не удержалась и упала с вагона, размозжив ногу рабочего.

Один из бывших руководителей предприятия сообщил, что ситуация серьезная, поскольку связана с инвалидностью человека и работой грузоподъемных механизмов. Специалисты управления Ростехнадзора и инспекции труда региона должны будут выяснить, какова причина произошедшего. К трагедии могли привести обрыв удерживающего троса, неустойчивое положение заготовки на вагоне или другая ошибка в действиях крановщика.

Оперативно получить комментарий представителей завода URA.RU к моменту публикации не удалось. Также информацию по телефону не прокомментировали в трудинспекции области и управлении службы технадзора по региону.

В том же цехе метзавода Златоуста в ночь на 9 марта произошел хлопок. Когда шихту загрузили в печь, оттуда полетели искры. По свидетельствам очевидцев, содержимое печи разлетелось на несколько метров в разные стороны.

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Рабочему ООО «ЗМЗ» в Златоусте (Челябинская область) упавший горячий слиток повредил ногу. Как URA.RU сообщили медики, стопу пришлось ампутировать. «Состояние у пациента стабильное. Пришлось ампутировать ступню. Провели первичную обработку и готовим мужчину к переводу в ожоговый центр в Челябинске», — прокомментировали URA.RU в горбольнице Златоуста. Производственную травму 44-летний металлург получил в начале марта в электросталеплавильном цехе № 2 (ЭСПЦ-2). Когда многотонные слитки транспортировали из плавильного отделения в молотовое, одна из заготовок не удержалась и упала с вагона, размозжив ногу рабочего. Один из бывших руководителей предприятия сообщил, что ситуация серьезная, поскольку связана с инвалидностью человека и работой грузоподъемных механизмов. Специалисты управления Ростехнадзора и инспекции труда региона должны будут выяснить, какова причина произошедшего. К трагедии могли привести обрыв удерживающего троса, неустойчивое положение заготовки на вагоне или другая ошибка в действиях крановщика. Оперативно получить комментарий представителей завода URA.RU к моменту публикации не удалось. Также информацию по телефону не прокомментировали в трудинспекции области и управлении службы технадзора по региону. В том же цехе метзавода Златоуста в ночь на 9 марта произошел хлопок. Когда шихту загрузили в печь, оттуда полетели искры. По свидетельствам очевидцев, содержимое печи разлетелось на несколько метров в разные стороны.
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Ссылки по теме
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