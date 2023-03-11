11 марта 2023

В подконтрольном Киеву Запорожье дети получили ранения при взрыве гранаты

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В Киеве дети пострадали во время игры от взрыва гранаты Фото:

В подконтрольной Киеву части (Запорожской области) двое детей получили травмы при взрыве гранаты. Об этом сообщило 11 марта Главное управление Национальной полиции в регионе. Ребята нашли взрывчатку на улице, после чего принесли с собой домой, а во время игры она сдетонировала.

«Сегодня в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения. Граната взорвалась во время игры», — сказано в материале ТАСС.

По данным ведомства, предварительно установлено, что это была противотанковая кумулятивная граната РКГ-3. После нее дети с разного рода травмами были доставлены в лечебное заведение. После обследования трехлетнего малыша врачи отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.

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В подконтрольной Киеву части (Запорожской области) двое детей получили травмы при взрыве гранаты. Об этом сообщило 11 марта Главное управление Национальной полиции в регионе. Ребята нашли взрывчатку на улице, после чего принесли с собой домой, а во время игры она сдетонировала. «Сегодня в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения. Граната взорвалась во время игры», — сказано в материале ТАСС. По данным ведомства, предварительно установлено, что это была противотанковая кумулятивная граната РКГ-3. После нее дети с разного рода травмами были доставлены в лечебное заведение. После обследования трехлетнего малыша врачи отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.
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