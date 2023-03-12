12 марта 2023
11 марта 2023

Пермский депутат провел выходные на рыбалке, несмотря на оттепель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовные состязания. Екатеринбург, зимняя рыбалка, лунка
У любителей зимней рыбалки остаются последние дни Фото:

Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел на рыбалке. Пока лед на пермских реках крепок, но температура воздуха в выходные превышала нулевую отметку. Судя по фото, которые Федоров опубликовал в соцсетях, он на снегоходе выехал на лед водоема, где ловил судака.

«Замечательно с семьей и друзьями провели выходные! Пока погода еще позволяет, успеваем насладиться прелестями зимней рыбалки», — написал он.

В ГУ МЧС по Пермскому краю любителям подледного лова напоминают, что с повышением температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым и пористым. Спасатели дают ряд советов: лунки пробивать на расстоянии 5-6 метров; надеть спасательный жилет; не выезжать на лед на автотранспорте.

Дмитрий Федоров соблюдает дистанцию от коллег-рыбаков
И свежий воздух, и улов — все прелести рыбалки в комплекте

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Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел на рыбалке. Пока лед на пермских реках крепок, но температура воздуха в выходные превышала нулевую отметку. Судя по фото, которые Федоров опубликовал в соцсетях, он на снегоходе выехал на лед водоема, где ловил судака. «Замечательно с семьей и друзьями провели выходные! Пока погода еще позволяет, успеваем насладиться прелестями зимней рыбалки», — написал он. В ГУ МЧС по Пермскому краю любителям подледного лова напоминают, что с повышением температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым и пористым. Спасатели дают ряд советов: лунки пробивать на расстоянии 5-6 метров; надеть спасательный жилет; не выезжать на лед на автотранспорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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