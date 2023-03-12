Жена погибшего в Соликамске шахтера взыскала моральный ущерб спустя четыре года

Пожар в шахте произошел 22 декабря 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жена погибшего в Соликамске шахтера взыскала компенсацию морального вреда с крупного предприятия в области подземного строительства. Муж пермячки и еще восемь человек погибли в результате пожара, произошедшего в декабре 2018 года на руднике. Подробности сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.

«Решением суда от 2 марта 2023 года взыскана компенсация морального вреда в пользу семьи погибшего. Как следует из материалов дела, произошло возгорание недостроенного ствола шахты, в результате которого погибли 9 человек. Причинами несчастного случая стали нарушение порядка организации и ведения огневых работ», — указано в пресс-релизе.

Представители ответчика в суде не соглашались с требованиями пермячки. Они ссылались на то, что в добровольном порядке уже перечисляли все необходимые выплаты в пользу семей погибших. Однако суд, изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, признал право супруги погибшего и их детей на компенсацию. Суд взыскал в пользу каждого по 1 500 000 рублей.

Пожар произошел утром 22 декабря 2018 года на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3». В момент ЧП под землей находились 17 человек, восьмерым удалось спастись. В зоне задымления оказались девять человек. Компания, которая занималась строительными работами на шахте в Соликамске, обязалась оплатить похороны погибших сотрудников.