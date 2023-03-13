Екатеринбуржцы раскупают билеты на редкий спектакль из Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Театр Юного Зрителя после реконструкции. Екатеринбург, тюз, театр юного зрителя
Спектакль покажут в ТЮЗе 15 и 16 марта Фото:

В Екатеринбурге почти распроданы билеты на редкую постановку приехавшего режиссера Андрея Могучего в городском Театре юного зрителя пьесы «Гроза» Александра Островского. Об этом рассказала директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова.

«Большой драматический театр — редкий гость в Екатеринбурге. Выезд этого театра — большая удача для Екатеринбурга. Спектакли Андрея Могучего, художественного руководителя БДТ — это тоже всегда открытие, удивление и что-то новаторское с точки зрения взгляда», — цитирует Самойлову портал «Моменты». Она выразила уверенность, что этот спектакль является лучшей постановкой пьесы «Гроза». Представление пройдет в Екатеринбурге только два раза, и билеты уже почти раскупили.

Согласно данным официального сервиса продажи билетов, на обе даты места почти закончились, хотя до премьеры еще несколько дней. Российский актер и драматург Николай Коляда отметил, что Могучий — знаменитый режиссер, и выразил желание посмотреть новый спектакль.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге почти распроданы билеты на редкую постановку приехавшего режиссера Андрея Могучего в городском Театре юного зрителя пьесы «Гроза» Александра Островского. Об этом рассказала директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. «Большой драматический театр — редкий гость в Екатеринбурге. Выезд этого театра — большая удача для Екатеринбурга. Спектакли Андрея Могучего, художественного руководителя БДТ — это тоже всегда открытие, удивление и что-то новаторское с точки зрения взгляда», — цитирует Самойлову портал «Моменты». Она выразила уверенность, что этот спектакль является лучшей постановкой пьесы «Гроза». Представление пройдет в Екатеринбурге только два раза, и билеты уже почти раскупили. Согласно данным официального сервиса продажи билетов, на обе даты места почти закончились, хотя до премьеры еще несколько дней. Российский актер и драматург Николай Коляда отметил, что Могучий — знаменитый режиссер, и выразил желание посмотреть новый спектакль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...