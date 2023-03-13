Екатеринбуржцы раскупают билеты на редкий спектакль из Санкт-Петербурга

13 марта 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Спектакль покажут в ТЮЗе 15 и 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге почти распроданы билеты на редкую постановку приехавшего режиссера Андрея Могучего в городском Театре юного зрителя пьесы «Гроза» Александра Островского. Об этом рассказала директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. «Большой драматический театр — редкий гость в Екатеринбурге. Выезд этого театра — большая удача для Екатеринбурга. Спектакли Андрея Могучего, художественного руководителя БДТ — это тоже всегда открытие, удивление и что-то новаторское с точки зрения взгляда», — цитирует Самойлову портал «Моменты». Она выразила уверенность, что этот спектакль является лучшей постановкой пьесы «Гроза». Представление пройдет в Екатеринбурге только два раза, и билеты уже почти раскупили. Согласно данным официального сервиса продажи билетов, на обе даты места почти закончились, хотя до премьеры еще несколько дней. Российский актер и драматург Николай Коляда отметил, что Могучий — знаменитый режиссер, и выразил желание посмотреть новый спектакль.

В Екатеринбурге почти распроданы билеты на редкую постановку приехавшего режиссера Андрея Могучего в городском Театре юного зрителя пьесы «Гроза» Александра Островского. Об этом рассказала директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. «Большой драматический театр — редкий гость в Екатеринбурге. Выезд этого театра — большая удача для Екатеринбурга. Спектакли Андрея Могучего, художественного руководителя БДТ — это тоже всегда открытие, удивление и что-то новаторское с точки зрения взгляда», — цитирует Самойлову портал «Моменты». Она выразила уверенность, что этот спектакль является лучшей постановкой пьесы «Гроза». Представление пройдет в Екатеринбурге только два раза, и билеты уже почти раскупили. Согласно данным официального сервиса продажи билетов, на обе даты места почти закончились, хотя до премьеры еще несколько дней. Российский актер и драматург Николай Коляда отметил, что Могучий — знаменитый режиссер, и выразил желание посмотреть новый спектакль.