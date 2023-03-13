В центре Перми 14 марта отключат светофоры

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Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
Светофоры не будут работать весь световой день Фото:

В центре Перми на трех перекрестках 14 марта не будут работать светофоры. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

«Госавтоинспекция информирует об отключении 14 марта 2023 года в период с 08:00 до 19:00 светофорных объектов в связи с профилактическими работами. Не будут работать светофоры на перекрестках ул. Комсомольский пр. — ул. Революции, ул. Екатерининская — ул. Газеты Звезда и ул. Куйбышева — ул. Солдатова», — сообщили в ведомстве.

Водителей попросили быть внимательными. Для этого необходимо вовремя снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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В центре Перми на трех перекрестках 14 марта не будут работать светофоры. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. «Госавтоинспекция информирует об отключении 14 марта 2023 года в период с 08:00 до 19:00 светофорных объектов в связи с профилактическими работами. Не будут работать светофоры на перекрестках ул. Комсомольский пр. — ул. Революции, ул. Екатерининская — ул. Газеты Звезда и ул. Куйбышева — ул. Солдатова», — сообщили в ведомстве. Водителей попросили быть внимательными. Для этого необходимо вовремя снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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