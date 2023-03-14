Ночные заморозки придут в Челябинскую область в ближайшие сутки

Ночами в регионе будет морозно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается существенное понижение ночных температур. Об этом сообщил Челябинский гидрометцентр.

«Ночью 15 марта ожидается -9…-14 градусов, при прояснении — до -18. Днем потеплеет до 0…+5 градусов, в низинах — до -3 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

В среду в регионе сохранится ветреная погода, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Уже 16 марта днем потеплеет до +4…+9 градусов, ночью будет -4…-9, осадки прекратятся. В пятницу ожидается до +10 градусов днем.

После теплой сухой погоды на регион 14 марта обрушился снегопад. Водителей попросили быть осторожными на трассах, из-за непогоды был закрыт аэропорт Челябинска.