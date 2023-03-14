14 марта 2023

Челябинскую область ждет похолодание до -18. Скрин

Ночные заморозки придут в Челябинскую область в ближайшие сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, телевидение, климат, мороз, антена, куржак
Ночами в регионе будет морозно Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается существенное понижение ночных температур. Об этом сообщил Челябинский гидрометцентр.

«Ночью 15 марта ожидается -9…-14 градусов, при прояснении — до -18. Днем потеплеет до 0…+5 градусов, в низинах — до -3 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

В среду в регионе сохранится ветреная погода, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Уже 16 марта днем потеплеет до +4…+9 градусов, ночью будет -4…-9, осадки прекратятся. В пятницу ожидается до +10 градусов днем.

После теплой сухой погоды на регион 14 марта обрушился снегопад. Водителей попросили быть осторожными на трассах, из-за непогоды был закрыт аэропорт Челябинска.

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В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается существенное понижение ночных температур. Об этом сообщил Челябинский гидрометцентр. «Ночью 15 марта ожидается -9…-14 градусов, при прояснении — до -18. Днем потеплеет до 0…+5 градусов, в низинах — до -3 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра. В среду в регионе сохранится ветреная погода, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Уже 16 марта днем потеплеет до +4…+9 градусов, ночью будет -4…-9, осадки прекратятся. В пятницу ожидается до +10 градусов днем. После теплой сухой погоды на регион 14 марта обрушился снегопад. Водителей попросили быть осторожными на трассах, из-за непогоды был закрыт аэропорт Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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