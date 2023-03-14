Политик из ХМАО обвинил «Коммунистов России» в использовании его на выборах без согласия

15 марта 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Вадим Абдуррахманов заявил, что стал депутатом-спойлером, не подозревая об этом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший лидер регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заявил, что его использовали в качестве спойлера на выборах в других регионах без его согласия. Абдуррахманов сообщил журналисту URA.RU, что, сам того не зная, был кандидатом на выборах в республике Коми, Камчатском крае, Калужской и Челябинской областях. «Я обнаружил, что был кандидатом на выборах от „Коммунистов России“ в республике Коми, Камчатском крае, Калужской и Челябинской областях. Это было сделано без моего согласия, моя подпись подделана, о чем я уведомил правоохранительные органы. Я никогда не заявлялся на выборы в других регионах, я живу и работаю в Югре», — заявил Абдуррахманов. Политик также обвинил лидера «Коммунистов России» Сергея Малинковича в распространении заведомо ложных сведений, порочащих репутацию. «Малинкович сообщил журналистам, что я якобы выходил с пикетами против СВО и был лишен родительских прав. Это ложь и клевета, дети живут со мной, я не ограничен в родительских правах. Я обратился в Следственный комитет ХМАО, который организовал проверку в отношении Малинковича», — добавил Абдуррахманов. Малинкович в разговоре с журналистом агентства отметил, что Абдуррахманова видели на пикетах против СВО, а по поводу изъятия детей отметил, что об этом факте писали многие СМИ. «Пресса очень широко освещала проблемы в семье Абдуррахмановых. Мне неоднократно звонили жители Югры с претензиями, что такой человек может представлять интересы партии. Что же касается выборов в других регионах, ими занимался мой прешественник (исключенный из партии Максим Сурайкин — прим. URA.RU). Впрочем, если у Абдуррахманова есть желание доказывать свою позицию в суде, это его право», — уточнил коммунист. Ранее URA.RU писало, что Малинкович привел в пример Абдуррахманова как причину, по которой «Коммунисты России» стали проводить консультации с департаментом внутренней политики ХМАО. Руководство партии хочет больше знать о ее потенциальных членах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший лидер регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заявил, что его использовали в качестве спойлера на выборах в других регионах без его согласия. Абдуррахманов сообщил журналисту URA.RU, что, сам того не зная, был кандидатом на выборах в республике Коми, Камчатском крае, Калужской и Челябинской областях. «Я обнаружил, что был кандидатом на выборах от „Коммунистов России“ в республике Коми, Камчатском крае, Калужской и Челябинской областях. Это было сделано без моего согласия, моя подпись подделана, о чем я уведомил правоохранительные органы. Я никогда не заявлялся на выборы в других регионах, я живу и работаю в Югре», — заявил Абдуррахманов. Политик также обвинил лидера «Коммунистов России» Сергея Малинковича в распространении заведомо ложных сведений, порочащих репутацию. «Малинкович сообщил журналистам, что я якобы выходил с пикетами против СВО и был лишен родительских прав. Это ложь и клевета, дети живут со мной, я не ограничен в родительских правах. Я обратился в Следственный комитет ХМАО, который организовал проверку в отношении Малинковича», — добавил Абдуррахманов. Малинкович в разговоре с журналистом агентства отметил, что Абдуррахманова видели на пикетах против СВО, а по поводу изъятия детей отметил, что об этом факте писали многие СМИ. «Пресса очень широко освещала проблемы в семье Абдуррахмановых. Мне неоднократно звонили жители Югры с претензиями, что такой человек может представлять интересы партии. Что же касается выборов в других регионах, ими занимался мой прешественник (исключенный из партии Максим Сурайкин — прим. URA.RU). Впрочем, если у Абдуррахманова есть желание доказывать свою позицию в суде, это его право», — уточнил коммунист. Ранее URA.RU писало, что Малинкович привел в пример Абдуррахманова как причину, по которой «Коммунисты России» стали проводить консультации с департаментом внутренней политики ХМАО. Руководство партии хочет больше знать о ее потенциальных членах.