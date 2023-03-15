Высокопоставленному челябинскому силовику не удалось выйти из СИЗО

Начальник угрозыска ОП «Северо-Западный» Андрей Мельников пробудет в СИЗО минимум до конца апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковнику полиции Андрею Мельникову 16 марта не удалось оспорить решение суда о своем аресте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, полицейский пробудет в СИЗО до конца апреля.

«Решение первой инстанции оставлено без изменения. Суд поддержал позицию прокуратуры [оставить Мельникова под арестом]», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сторона защиты просила смягчить меру пресечения для своего подопечного до домашнего ареста. В качестве аргументов они ссылались на наличие у полицейского поручительства от руководства УМВД по Челябинску.

URA.RU связалось с адвокатом Мельникова Сергеем Колосовским. Он сообщил, что дело носит заведомо заказной характер. По его мнению, директор управляющей компании Анна Кудашкина полностью увела следствие от собственных действий.

«Будем продолжать работать. Тут фактура достаточно хорошая для нас, и не очень хорошая для той стороны», — подытожил Колосовский.

Мельников был задержан в конце ноября 2022 года сотрудниками УФСБ по региону. Ему и его подчиненному предъявили обвинения предусмотренные пп «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, они заставил одну из сотрудниц управляющей компании «Приоритет» сознаться в подделке подписей собрания жильцов. Полицейские были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, оба будут уволены по отрицательным мотивам.