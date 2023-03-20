Свердловских бизнесменов массово зазывают в Азербайджан

Свердловские компании смогут принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан

Поездка в Баку состоится при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские экспортоориентированные компании смогут принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан. Поездка в Баку состоится с 31 мая по 2 июня 2023 года. Прием заявок от бизнеса на вхождение в состав деловой делегации продлится до 7 апреля. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Россия входит в тройку ведущих торговых партнеров Азербайджана. РФ занимает первое место по импорту продукции неуглеводородного сектора. Сотрудничество России и Азербайджана динамично развивается. Предстоящая бизнес-миссия в Баку предусматривает посещение крупных международных выставок и форумов, а также ряда ключевых производств», — сказано в сообщении ДИПа.

В Азербайджане работает более 900 совместных компаний. Свою продукцию в Азербайджан уже поставляют более 50 предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области. В программу бизнес-миссии также войдет 28-я международная выставка «Нефть и Газ Каспия», Бакинский Энергетический Форум и Пираллахинский Промышленный Парк.