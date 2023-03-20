Свердловских бизнесменов массово зазывают в Азербайджан

Свердловские компании смогут принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, баку
Поездка в Баку состоится при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Фото:

Свердловские экспортоориентированные компании смогут принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан. Поездка в Баку состоится с 31 мая по 2 июня 2023 года. Прием заявок от бизнеса на вхождение в состав деловой делегации продлится до 7 апреля. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Россия входит в тройку ведущих торговых партнеров Азербайджана. РФ занимает первое место по импорту продукции неуглеводородного сектора. Сотрудничество России и Азербайджана динамично развивается. Предстоящая бизнес-миссия в Баку предусматривает посещение крупных международных выставок и форумов, а также ряда ключевых производств», — сказано в сообщении ДИПа.

В Азербайджане работает более 900 совместных компаний. Свою продукцию в Азербайджан уже поставляют более 50 предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области. В программу бизнес-миссии также войдет 28-я международная выставка «Нефть и Газ Каспия», Бакинский Энергетический Форум и Пираллахинский Промышленный Парк.

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Свердловские экспортоориентированные компании смогут принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан. Поездка в Баку состоится с 31 мая по 2 июня 2023 года. Прием заявок от бизнеса на вхождение в состав деловой делегации продлится до 7 апреля. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Россия входит в тройку ведущих торговых партнеров Азербайджана. РФ занимает первое место по импорту продукции неуглеводородного сектора. Сотрудничество России и Азербайджана динамично развивается. Предстоящая бизнес-миссия в Баку предусматривает посещение крупных международных выставок и форумов, а также ряда ключевых производств», — сказано в сообщении ДИПа. В Азербайджане работает более 900 совместных компаний. Свою продукцию в Азербайджан уже поставляют более 50 предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области. В программу бизнес-миссии также войдет 28-я международная выставка «Нефть и Газ Каспия», Бакинский Энергетический Форум и Пираллахинский Промышленный Парк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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