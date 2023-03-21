21 марта 2023

Копейские волонтеры за сутки изготовили восемь тактических носилок на СВО

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Тактические носилки используются прежде всего для эвакуации раненых Фото:
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Волонтеры из Копейска Челябинской области за сутки изготовили восемь тактических носилок в зону СВО. Об этом они написали в соцсетях.

«Отчет за 21 марта. Было отшито восемь тактических носилок. В этом заслуга нашего Николая Алексеева. Он знает все тонкости военного дела. Тактические бескаркасные носилки представляют собой разработку для проведения оперативной эвакуации раненых в процессе боя в условиях города», — сообщили волонтеры в паблике «Все для Победы! Копейск» в соцсети ВКонтакте.

По словам копейчан, тактические носилки, кроме выполнения прямой функции по эвакуации раненых, могут использоваться: как пожарная косынка; как стандартные носилки каркасного типа; как сетка для маскировки; в качестве лежака для отдыха; для переноски груза большого размера и веса.

Также волонтеры сообщили, что сейчас ими на собранные средства закуплен материал для плетения маскировочных сетей. Для желающих помочь указан адрес в Копейске: проспект Победы, 3Б.

Как неоднократно сообщало URA.RU, копейские волонтеры активно проявляют себя в помощи бойцам. Они отправляли «за ленточку» инструменты для артиллерии, аптечки, продукты питания, сигареты, одежду и другие вещи, копчености, окопные свечи и многое другое.

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Волонтеры из Копейска Челябинской области за сутки изготовили восемь тактических носилок в зону СВО. Об этом они написали в соцсетях. «Отчет за 21 марта. Было отшито восемь тактических носилок. В этом заслуга нашего Николая Алексеева. Он знает все тонкости военного дела. Тактические бескаркасные носилки представляют собой разработку для проведения оперативной эвакуации раненых в процессе боя в условиях города», — сообщили волонтеры в паблике «Все для Победы! Копейск» в соцсети ВКонтакте. По словам копейчан, тактические носилки, кроме выполнения прямой функции по эвакуации раненых, могут использоваться: как пожарная косынка; как стандартные носилки каркасного типа; как сетка для маскировки; в качестве лежака для отдыха; для переноски груза большого размера и веса. Также волонтеры сообщили, что сейчас ими на собранные средства закуплен материал для плетения маскировочных сетей. Для желающих помочь указан адрес в Копейске: проспект Победы, 3Б. Как неоднократно сообщало URA.RU, копейские волонтеры активно проявляют себя в помощи бойцам. Они отправляли «за ленточку» инструменты для артиллерии, аптечки, продукты питания, сигареты, одежду и другие вещи, копчености, окопные свечи и многое другое.
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