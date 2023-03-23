23 марта 2023

Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик написал заявление об уходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по внесению изменений в муниципальный устав. Екатеринбург, ковальчик александр
Александр Ковальчик возглавил муниципалитет в апреле 2021 года Фото:

Мэр Среднеуральска (Свердловская область) Александр Ковальчик покидает свой пост. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации свердловского города.

«Александр Ковальчик написал заявление об уходе», — заявили в мэрии. Предполагается, что последним рабочим днем мэра станет 30 марта.

Ранее URA.RU уже писало, что глава Среднеуральска Александр Ковальчик собирается оставить должность мэра. Предполагаемая причина отставки — конфликт Ковальчика с думой. Противостояние настолько серьезно, что до сих пор не принят бюджет Среднеуральска на 2023 год.

С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. На эту позицию он перешел с поста министра экономики Свердловской области. В 2010—2018 годах Ковальчик возглавлял ЕМУП «Водоканал».

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Мэр Среднеуральска (Свердловская область) Александр Ковальчик покидает свой пост. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации свердловского города. «Александр Ковальчик написал заявление об уходе», — заявили в мэрии. Предполагается, что последним рабочим днем мэра станет 30 марта. Ранее URA.RU уже писало, что глава Среднеуральска Александр Ковальчик собирается оставить должность мэра. Предполагаемая причина отставки — конфликт Ковальчика с думой. Противостояние настолько серьезно, что до сих пор не принят бюджет Среднеуральска на 2023 год. С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. На эту позицию он перешел с поста министра экономики Свердловской области. В 2010—2018 годах Ковальчик возглавлял ЕМУП «Водоканал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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