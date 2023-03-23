Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик написал заявление об уходе

24 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Александр Ковальчик возглавил муниципалитет в апреле 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Среднеуральска (Свердловская область) Александр Ковальчик покидает свой пост. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации свердловского города. «Александр Ковальчик написал заявление об уходе», — заявили в мэрии. Предполагается, что последним рабочим днем мэра станет 30 марта. Ранее URA.RU уже писало, что глава Среднеуральска Александр Ковальчик собирается оставить должность мэра. Предполагаемая причина отставки — конфликт Ковальчика с думой. Противостояние настолько серьезно, что до сих пор не принят бюджет Среднеуральска на 2023 год. С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. На эту позицию он перешел с поста министра экономики Свердловской области. В 2010—2018 годах Ковальчик возглавлял ЕМУП «Водоканал».

Мэр Среднеуральска (Свердловская область) Александр Ковальчик покидает свой пост. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации свердловского города. «Александр Ковальчик написал заявление об уходе», — заявили в мэрии. Предполагается, что последним рабочим днем мэра станет 30 марта. Ранее URA.RU уже писало, что глава Среднеуральска Александр Ковальчик собирается оставить должность мэра. Предполагаемая причина отставки — конфликт Ковальчика с думой. Противостояние настолько серьезно, что до сих пор не принят бюджет Среднеуральска на 2023 год. С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. На эту позицию он перешел с поста министра экономики Свердловской области. В 2010—2018 годах Ковальчик возглавлял ЕМУП «Водоканал».