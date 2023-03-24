В Екатеринбурге откроется детский сад на 250 малышей

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Детский садик в Мичуринском сдадут к 1 сентября 2023 года Фото:

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Образование» откроется детский сад в микрорайоне Мичуринском на 250 детей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы.

«Трехэтажный детский сад откроется в микрорайоне Мичуринском. Современное учреждение примет 250 малышей. Строители уже выполнили работы „нулевого“ цикла — монтаж каркаса здания, стен и перегородок. Сейчас ведутся работы по устройству кровли, прокладке наружных сетей, отделочные работы и подключение к сетям энергоснабжения. Планировалось, что детский сад будет возведен к концу 2023 года, однако строители рассчитывают сдать объект уже ко Дню знаний», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40 на Мичурина, 181.

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В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Образование» откроется детский сад в микрорайоне Мичуринском на 250 детей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «Трехэтажный детский сад откроется в микрорайоне Мичуринском. Современное учреждение примет 250 малышей. Строители уже выполнили работы „нулевого“ цикла — монтаж каркаса здания, стен и перегородок. Сейчас ведутся работы по устройству кровли, прокладке наружных сетей, отделочные работы и подключение к сетям энергоснабжения. Планировалось, что детский сад будет возведен к концу 2023 года, однако строители рассчитывают сдать объект уже ко Дню знаний», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40 на Мичурина, 181.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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