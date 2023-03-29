В Копейске отказались лишать депутатов мандатов по требованию прокуратуры

Судьба мандатов решалась на тайном голосовании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание депутатов Копейска (Челябинская область) 29 марта отказалось лишать мандатов пять своих коллег, нарушивших антикоррупционное законодательство. Ранее прекращения полномочий требовала прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в собрании.

«Голосование было тайным. Большинство депутатов отказались лишать своих коллег полномочий», — сообщили агентству в собрании депутатов.

URA.RU пыталось связаться с председателем собрания Евгением Гиске. На звонок корреспондента он не ответил.

Решение собрания депутатов поддержал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». По мнению парламентария, депутаты выполнили требование закона и помогли местной администрации в поисках управляющей компании, которая возьмет на себя обслуживание домов.

Прокуратура вынесла представление местному собранию депутатов о прекращении полномочий депутатов Дмитрия Фещака, Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Ивана Самохвалова и Елены Завражной 27 марта. В нем гособвинитель утверждал, что перечисленные парламентарии, занятые в сфере коммунального бизнеса и инициирующие повышение тарифов, не уведомили прокуратуру о конфликте интересов.