В Копейске отказались лишать депутатов мандатов по требованию прокуратуры

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, кольцо, вопрос, поднятая рука, пальцы, голосование, рука
Судьба мандатов решалась на тайном голосовании Фото:

Собрание депутатов Копейска (Челябинская область) 29 марта отказалось лишать мандатов пять своих коллег, нарушивших антикоррупционное законодательство. Ранее прекращения полномочий требовала прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в собрании.

«Голосование было тайным. Большинство депутатов отказались лишать своих коллег полномочий», — сообщили агентству в собрании депутатов.

URA.RU пыталось связаться с председателем собрания Евгением Гиске. На звонок корреспондента он не ответил.

Решение собрания депутатов поддержал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». По мнению парламентария, депутаты выполнили требование закона и помогли местной администрации в поисках управляющей компании, которая возьмет на себя обслуживание домов.

Прокуратура вынесла представление местному собранию депутатов о прекращении полномочий депутатов Дмитрия Фещака, Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Ивана Самохвалова и Елены Завражной 27 марта. В нем гособвинитель утверждал, что перечисленные парламентарии, занятые в сфере коммунального бизнеса и инициирующие повышение тарифов, не уведомили прокуратуру о конфликте интересов.

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Собрание депутатов Копейска (Челябинская область) 29 марта отказалось лишать мандатов пять своих коллег, нарушивших антикоррупционное законодательство. Ранее прекращения полномочий требовала прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в собрании. «Голосование было тайным. Большинство депутатов отказались лишать своих коллег полномочий», — сообщили агентству в собрании депутатов. URA.RU пыталось связаться с председателем собрания Евгением Гиске. На звонок корреспондента он не ответил. Решение собрания депутатов поддержал депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Он считает, что конфликта интересов в данном деле «нет и быть не может». По мнению парламентария, депутаты выполнили требование закона и помогли местной администрации в поисках управляющей компании, которая возьмет на себя обслуживание домов. Прокуратура вынесла представление местному собранию депутатов о прекращении полномочий депутатов Дмитрия Фещака, Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Ивана Самохвалова и Елены Завражной 27 марта. В нем гособвинитель утверждал, что перечисленные парламентарии, занятые в сфере коммунального бизнеса и инициирующие повышение тарифов, не уведомили прокуратуру о конфликте интересов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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