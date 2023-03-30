Сенатор Бибикова назвала даты индексации пенсий в 2023 году

В России с 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия, а с 1 августа состоится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Военные пенсии будут увеличены с 1 октября. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«С 1 апреля текущего года эти пенсии будут проиндексированы с учетом досрочной индексации прошлого года. Средний размер социальной пенсии составит 12560 рублей», — завила Елена Бибикова во время эфира «Парламентской газеты» в социальной сети «Вконтакте».
Она отметила, что у работающих пенсионеров размер пенсии меняется каждый год в зависимости от страховых взносов. В этом году перерасчет произойдет 1 августа. Военные пенсии будут увеличены на 10,5% с 1 октября.
Ранее сообщалось об индексации социальных пенсий на 13,3% с 1 апреля. Также пенсионеры смогут получить двойную выплату по страховке в случае чрезвычайного происшествия на производстве.
Размер пенсии для работающих пенсионеров зависит от уровня МРОТ. Также объем выплат от государства зависит от региона.
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