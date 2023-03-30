Захарова: Россия будет требовать отчетов о расследованиях на «Северных потоках»

30 марта 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Россия продолжит поднимать тему об участии и информировании страны по расследованию терактов на газопроводах, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия будет требовать отчеты от тех стран, которые проводят расследования терактов на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы будем и дальше поднимать эту тему. <…> Мы будем к ней возвращаться и требовать отчета о национальных расследованиях [по газопроводам]», — сказала Мария Захарова во время брифинга. Трансляция проводится на YouTube. Представитель МИД подчеркнула, что пока страны, проводящие расследование, не будут готовы к сотрудничеству с РФ, говорить об открытости не приходится. Ранее в Совбезе ООН не поддержали российскую инициативу о международном расследовании инцидента на газопроводах. В Кремле об этом сожалеют, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В немецком Бундестаге призвали привлечь РФ к расследованию, сообщает RT. Россия не позволит «соскочить расследованию», подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Подрывы газопроводов прошли в ночь на 26 сентября 2022 года.

Россия будет требовать отчеты от тех стран, которые проводят расследования терактов на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы будем и дальше поднимать эту тему. <…> Мы будем к ней возвращаться и требовать отчета о национальных расследованиях [по газопроводам]», — сказала Мария Захарова во время брифинга. Трансляция проводится на YouTube. Представитель МИД подчеркнула, что пока страны, проводящие расследование, не будут готовы к сотрудничеству с РФ, говорить об открытости не приходится. Ранее в Совбезе ООН не поддержали российскую инициативу о международном расследовании инцидента на газопроводах. В Кремле об этом сожалеют, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В немецком Бундестаге призвали привлечь РФ к расследованию, сообщает RT. Россия не позволит «соскочить расследованию», подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Подрывы газопроводов прошли в ночь на 26 сентября 2022 года.