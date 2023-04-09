В Свердловской области выросло число должников

10 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Число должников среди свердловчан выросло на 8% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области ссудная задолженность экономически активного населения составила 394 тысячи рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее, следует из рейтинга регионов России по доле просроченных кредитов. Изменение задолженности населения Свердловской области за 12 месяцев к 1 марта 2023 года увеличилось на 8%, чем в 2022 году, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Суммарная ссудная задолженность свердловчан — 394 тысячи рублей. При этом доля просроченной задолженности перед банками у свердловчан составила 3,9%. Однако, согласно данным аналитиков, этот показатель остался на уровне прошлого года. В целом среди регионов России по доле просроченных кредитов Свердловская область занимает 31 место. Ранее URA.RU сообщало, что количество выданных в феврале 2023 года кредитов на машины в Свердловской области снизилось на 6,5% по сравнению с январем. Также агентство передавало слова руководителя пресс-службы «Этажи» Ивана Камельских, что идеальный срок ипотечного кредита в Свердловской области составляет 7 лет.

В Свердловской области ссудная задолженность экономически активного населения составила 394 тысячи рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее, следует из рейтинга регионов России по доле просроченных кредитов. Изменение задолженности населения Свердловской области за 12 месяцев к 1 марта 2023 года увеличилось на 8%, чем в 2022 году, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. Суммарная ссудная задолженность свердловчан — 394 тысячи рублей. При этом доля просроченной задолженности перед банками у свердловчан составила 3,9%. Однако, согласно данным аналитиков, этот показатель остался на уровне прошлого года. В целом среди регионов России по доле просроченных кредитов Свердловская область занимает 31 место. Ранее URA.RU сообщало, что количество выданных в феврале 2023 года кредитов на машины в Свердловской области снизилось на 6,5% по сравнению с январем. Также агентство передавало слова руководителя пресс-службы «Этажи» Ивана Камельских, что идеальный срок ипотечного кредита в Свердловской области составляет 7 лет.