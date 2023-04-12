12 апреля 2023

Власти ответили на жалобы свердловчан, дышащих гарью несколько дней

В мэрии Заречного успокоили горожан, переживающих из-за сильного запаха гари
© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь
Жители Заречного несколько дней чувствуют сильный запах гари Фото:

Жители Заречного Свердловской области на протяжении нескольких дней дышат гарью из-за сильных лесных пожаров, возникших на территориях Белоярского и Березовского городских округах. Власти закрытого уральского города успокоили горожан и сообщили, что пожарные подразделения устраняют очаги возгорания.

«Уже несколько дней в Заречном чувствуется запах гари. Жители переживают, спрашивают, что горит и почему не принимаются необходимые меры? Спешим успокоить всех, пожарные работают на месте возгораний», — пишет пресс-служба администрации Заречного на официальном сайте.

Власти уральского города пояснили, что дым и гарь тянет в сторону Заречного из Березовского и Белоярского городских округов из-за ветра. Также в мэрии добавили, что в самом закрытом городе лесных пожаров нет.

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Жители Заречного Свердловской области на протяжении нескольких дней дышат гарью из-за сильных лесных пожаров, возникших на территориях Белоярского и Березовского городских округах. Власти закрытого уральского города успокоили горожан и сообщили, что пожарные подразделения устраняют очаги возгорания. «Уже несколько дней в Заречном чувствуется запах гари. Жители переживают, спрашивают, что горит и почему не принимаются необходимые меры? Спешим успокоить всех, пожарные работают на месте возгораний», — пишет пресс-служба администрации Заречного на официальном сайте. Власти уральского города пояснили, что дым и гарь тянет в сторону Заречного из Березовского и Белоярского городских округов из-за ветра. Также в мэрии добавили, что в самом закрытом городе лесных пожаров нет.
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