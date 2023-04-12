Фигуранта убийства подростка в Челябинске отправили за решетку

13 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Часть фигурантов уголовного дела — несовершеннолетние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного фигуранта уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске Хуршеда О. отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет в СИЗО до 11 июня. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 июня», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что сторона защиты просила суд избрать более мягкую меру пресечения. Адвокат приводил в качестве аргументов положительную характеристику своего подопечного. Ранее стало известно, что список фигурантов уголовного дела об убийстве пополнился еще двумя мигрантами. Они были задержаны. Всего по делу теперь проходят шесть выходцев из Средней Азии. Первых четырех из них уже отправили в СИЗО. Во время заседания суда они не признали вины в произошедшем. Их арестовали до 10 июня 2023 года. Убийство произошло ночью 9 апреля. Две компании встретились, чтобы выяснить отношения, которые испортились из-за ссоры в социальных сетях. В момент драки один их мигрантов несколько раз ударил подростка ножом.

Задержанного фигуранта уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске Хуршеда О. отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет в СИЗО до 11 июня. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 июня», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что сторона защиты просила суд избрать более мягкую меру пресечения. Адвокат приводил в качестве аргументов положительную характеристику своего подопечного. Ранее стало известно, что список фигурантов уголовного дела об убийстве пополнился еще двумя мигрантами. Они были задержаны. Всего по делу теперь проходят шесть выходцев из Средней Азии. Первых четырех из них уже отправили в СИЗО. Во время заседания суда они не признали вины в произошедшем. Их арестовали до 10 июня 2023 года. Убийство произошло ночью 9 апреля. Две компании встретились, чтобы выяснить отношения, которые испортились из-за ссоры в социальных сетях. В момент драки один их мигрантов несколько раз ударил подростка ножом.