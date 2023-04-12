12 апреля 2023

В Качканаре поймали похитителей миллионов из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Фото:

Предприниматель из Качканара (Свердловская область) и «Управление городского хозяйства» похитили бюджетные деньги при сносе расселенных домов. Сумма хищения составила около двух миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Установлено, что между „Управление городского хозяйства“ и индивидуальным предпринимателем в октябре 2022 года по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных домов», — заявили в ведомстве. Цена контракта составляла 2,1 млн. рублей, куда входила и стоимость работ по утилизации строительного мусора — 1,4 млн. рублей.

В декабре этого же года «Управление городского хозяйства» и предприниматель подписали акты о приемке выполненных работ по сносу расселенного дома по ул. Первомайская,7 в Качканаре. Однако МБУ «Муниципальный заказчик» заявило в прокуратуру, где сообщило, что никаких договоров подписано не было.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере)», — рассказали в областной прокуратуре.

Ранее экс-директора свердловской школы заподозрили в миллионных хищениях. Мужчина подозревается в попытке присвоить себе несколько миллионов рублей, направленных на строительство спортплощадки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель из Качканара (Свердловская область) и «Управление городского хозяйства» похитили бюджетные деньги при сносе расселенных домов. Сумма хищения составила около двух миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что между „Управление городского хозяйства“ и индивидуальным предпринимателем в октябре 2022 года по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных домов», — заявили в ведомстве. Цена контракта составляла 2,1 млн. рублей, куда входила и стоимость работ по утилизации строительного мусора — 1,4 млн. рублей. В декабре этого же года «Управление городского хозяйства» и предприниматель подписали акты о приемке выполненных работ по сносу расселенного дома по ул. Первомайская,7 в Качканаре. Однако МБУ «Муниципальный заказчик» заявило в прокуратуру, где сообщило, что никаких договоров подписано не было. «По данному факту прокуратура направила материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере)», — рассказали в областной прокуратуре. Ранее экс-директора свердловской школы заподозрили в миллионных хищениях. Мужчина подозревается в попытке присвоить себе несколько миллионов рублей, направленных на строительство спортплощадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...