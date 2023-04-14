От европейцев скрыли послание Медведева по Украине

14 апреля 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Сообщение Дмитрия Медведева скрыли в Германии и Польше Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сообщение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в Twitter о том, что Украина никому не нужна, было скрыто в Германии и Польше. Об этом рассказали в секретариате Медведева, дополнив, что этот жест не останется без ответа. «Этот твит от Дмитрия Медведева был скрыт от показа в Германии и Польше в связи с местным законодательством», — такая подпись появляется в официальном twitter-аккаунте Медведева. Помощник зампреда Олег Осипов отреагировал на это сообщение. Он заявил, что без ответа это не останется, передает РИА Новости. Медведев выпустил твит 8 апреля, в котором указал, что Украина никому не нужна, передает «Национальная служба новостей». Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск вступился за Медведева, осудив пользователей, которые упрекают политика за мнение.

Сообщение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в Twitter о том, что Украина никому не нужна, было скрыто в Германии и Польше. Об этом рассказали в секретариате Медведева, дополнив, что этот жест не останется без ответа. «Этот твит от Дмитрия Медведева был скрыт от показа в Германии и Польше в связи с местным законодательством», — такая подпись появляется в официальном twitter-аккаунте Медведева. Помощник зампреда Олег Осипов отреагировал на это сообщение. Он заявил, что без ответа это не останется, передает РИА Новости. Медведев выпустил твит 8 апреля, в котором указал, что Украина никому не нужна, передает «Национальная служба новостей». Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск вступился за Медведева, осудив пользователей, которые упрекают политика за мнение.