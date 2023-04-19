У самолета Utair в ЯНАО при взлете возникли проблемы с гидросистемой

19 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

У самолет при взлете возникла проблема с гидросистемой Фото: Сергей Русанов © URA.RU У самолета Utair в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) во время взлета возникли проблемы с гидросистемой. По информации telegram-канала «AVIAINCIDENT», в кабине экипажа пахло гидравлической жидкостью. «После рейса КВС доложил о наличии запаха в кабине экипажа в наборе высоты, похожий на запах гидравлической жидкости. При выполнении инспекции гидравлических компонентов обнаружена течь г/ж из соединения ограничителя давления с трубопроводом в линии подачи г/ж к левому реверсу. Самолет В-737-500, RA-73039, рейс UTA456 Ноябрьск — Москва (Внуково). Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в сообщении. Уточняется, что это произошло 16 апреля. Агентство направило запрос представителям авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что у самолета Utair на Ямале отказал один из двигателей. Экипажу удалось успешно совершить посадку.

У самолета Utair в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) во время взлета возникли проблемы с гидросистемой. По информации telegram-канала «AVIAINCIDENT», в кабине экипажа пахло гидравлической жидкостью. «После рейса КВС доложил о наличии запаха в кабине экипажа в наборе высоты, похожий на запах гидравлической жидкости. При выполнении инспекции гидравлических компонентов обнаружена течь г/ж из соединения ограничителя давления с трубопроводом в линии подачи г/ж к левому реверсу. Самолет В-737-500, RA-73039, рейс UTA456 Ноябрьск — Москва (Внуково). Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в сообщении. Уточняется, что это произошло 16 апреля. Агентство направило запрос представителям авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что у самолета Utair на Ямале отказал один из двигателей. Экипажу удалось успешно совершить посадку.