23 апреля 2023

Пермский писатель Селуков продает права на экранизацию своей книги

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По рассказам Павла Селукова могут снять фильм Фото:

Пермский писатель Павел Селуков решил экранизировать свою первую книгу «Халулаец». Но не сам — он только выставил на продажу права на экранизацию сборника рассказов.

«Продаю права на экранизацию моей первой книги „Халулаец“. Это пятьдесят рассказов, каждый из которых годится для литературной основы сценария. Их можно развернуть вперед, назад, влево, вправо, да хоть наискосок. В рассказах присутствуют характеры, атмосфера и не в кровь избитые сюжеты», — пишет Селуков в соцсетях.

Рекламируя продукт, писатель отмечает, что спектакль «Паша» Алтайского театра кукол «Сказка», созданный по его книге «Добыть Тарковского», получил премию «Золотая маска» в нескольких номинациях. О стоимости прав на экранизацию Селуков не распространяется, предпочтя говорить о таких вещах с потенциальным покупателем.

Первый сборник Павла Селукова «Халулаец» был опубликован в 2019 году. Другая его книга «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» стала финалистом сразу престижных литературных премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Третья книга «Как я был Анной» вышла в свет в 2021 году.

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Пермский писатель Павел Селуков решил экранизировать свою первую книгу «Халулаец». Но не сам — он только выставил на продажу права на экранизацию сборника рассказов. «Продаю права на экранизацию моей первой книги „Халулаец“. Это пятьдесят рассказов, каждый из которых годится для литературной основы сценария. Их можно развернуть вперед, назад, влево, вправо, да хоть наискосок. В рассказах присутствуют характеры, атмосфера и не в кровь избитые сюжеты», — пишет Селуков в соцсетях. Рекламируя продукт, писатель отмечает, что спектакль «Паша» Алтайского театра кукол «Сказка», созданный по его книге «Добыть Тарковского», получил премию «Золотая маска» в нескольких номинациях. О стоимости прав на экранизацию Селуков не распространяется, предпочтя говорить о таких вещах с потенциальным покупателем. Первый сборник Павла Селукова «Халулаец» был опубликован в 2019 году. Другая его книга «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» стала финалистом сразу престижных литературных премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Третья книга «Как я был Анной» вышла в свет в 2021 году.
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