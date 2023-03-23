На авдеевском направлении обнаружены гранаты образца НАТО

На позициях ВСУ найдены гранаты немецкого, болгарского и американского производства Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На позициях Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении российская армия обнаружила гранаты производства США, Германии и Болгарии. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил России с позывным «Белый».

«При взятии вражеских позиций под Авдеевкой были найдены натовские гранаты производства Америки, Болгарии и ФРГ», — рассказал «Белый» журналисту РИА Новости. Он отметил, что такие гранаты используются наемниками.

В зоне специальной военной операции на стороне Украины выступают тысячи иностранных наемников. Отставной подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о работе иностранных бойцов в разведгруппах на купянском направлении, передает RT.