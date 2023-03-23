На авдеевском направлении обнаружены гранаты образца НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
На позициях ВСУ найдены гранаты немецкого, болгарского и американского производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На позициях Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении российская армия обнаружила гранаты производства США, Германии и Болгарии. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил России с позывным «Белый».

Новость по теме
ВС РФ начали занимать окраины Красногоровки в сторону Авдеевки

«При взятии вражеских позиций под Авдеевкой были найдены натовские гранаты производства Америки, Болгарии и ФРГ», — рассказал «Белый» журналисту РИА Новости. Он отметил, что такие гранаты используются наемниками.

В зоне специальной военной операции на стороне Украины выступают тысячи иностранных наемников. Отставной подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о работе иностранных бойцов в разведгруппах на купянском направлении, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На позициях Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении российская армия обнаружила гранаты производства США, Германии и Болгарии. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил России с позывным «Белый». «При взятии вражеских позиций под Авдеевкой были найдены натовские гранаты производства Америки, Болгарии и ФРГ», — рассказал «Белый» журналисту РИА Новости. Он отметил, что такие гранаты используются наемниками. В зоне специальной военной операции на стороне Украины выступают тысячи иностранных наемников. Отставной подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о работе иностранных бойцов в разведгруппах на купянском направлении, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...