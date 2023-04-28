112: в Белгородской из-за подрыва машины на мине погибли люди

В Белгородской области машина наехала на мину и подорвалась. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Все произошло около села Журавлевка. Четверо местных жителей на „десятке“ решили срезать через поле и попали на минные заграждения», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что в ситуации стали разбираться силовики. Все пассажиры погибли.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Журавлевского сельского поселения. Ответ ожидается.
Ранее в селе Курасовка (Белгородской область) местный житель подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Мужчина погиб.
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