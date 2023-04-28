112: в Белгородской из-за подрыва машины на мине погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Из-за детонации мины все пассажиры погибли Фото:

В Белгородской области машина наехала на мину и подорвалась. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Все произошло около села Журавлевка. Четверо местных жителей на „десятке“ решили срезать через поле и попали на минные заграждения», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что в ситуации стали разбираться силовики. Все пассажиры погибли.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Журавлевского сельского поселения. Ответ ожидается.

Ранее в селе Курасовка (Белгородской область) местный житель подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Мужчина погиб.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области машина наехала на мину и подорвалась. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Все произошло около села Журавлевка. Четверо местных жителей на „десятке“ решили срезать через поле и попали на минные заграждения», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что в ситуации стали разбираться силовики. Все пассажиры погибли. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Журавлевского сельского поселения. Ответ ожидается. Ранее в селе Курасовка (Белгородской область) местный житель подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Мужчина погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...